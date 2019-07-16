Зовсім не обов'язково: Комаровський вказав на важливий нюанс сну дитини

Доктор Комаровський розповів, як правильно організувати спокійний сон маленької дитини в колясці на свіжому повітрі. Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Євгена Комаровського, перебування дитини на свіжому повітрі, як і під час його активності, так і під час сну, дуже важливе. Тим не менш, педіатр вважає, що возити при цьому дитину у візочку зовсім не обов'язково.

А переміщення дитини в колясці під час сну, і відповідно знаходження при ньому дорослого, може бути обумовлено кількома фаторами:

Іншої можливості укласти дитину немає - відсутній безпечний власний двір, немає балкона.

Повітря або ж інші фактори навколишнього середовища поряд з будинком зовсім не підходять для спокійного сну (пил, шумно, бруд, яскраве сонце), але неподалік є зручний і спокійний парк.

Ви хочете прогулятися і подихати повітрям.

Комаровський розповів про сон дитини на повітрі (фото: smartvideonanny)

Педіатр вважає, що завжди, коли є можливість, варто прагнути до того, щоб дитина спала на свіжому повітрі якомога довше - бажано після кожного годування. Також варто організувати цей сон так, щоб він не вимагав постійної присутності дорослих членів сім'ї (як правило, мова йде про маму).

"У дорослих досить домашніх справ і просто приводів виспатися і відпочити", - пише Комаровський.

Комаровський розповів про сон дитини на повітрі (фото: health.mil)

Ідеальним місцем для сну дитини на повітрі Комаровський називає балкон або двір - для тих, хто живе в приватному будинку.

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"Місце для сну оснащується простою і недорогою системою відео- або аудіоконтролю, після чого сон дитини і справи/відпочинок мами не заважають один одному", - радить педіатр.

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