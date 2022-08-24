RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зовсім недоречно": Слава Камінська привітала з Днем Незалежності в купальнику і розлютила мережу

Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Слава Камінська привітала Україну із Днем Незалежності у купальнику. Вона сфотографувалась у бікіні синьо-жовтого кольору. Своїм образом артистка розлютила мережу.

Знімок зірка опублікувала в Instagram.

Зокрема, українці обурилися такою зневагою до синьо-жовтого прапора. Також чомусь для привітання вона не взяла ані прапор, ані вишиванку.

Артистка заявила, що сфотографувалася в патріотичному бікіні в першу чергу для бійців Збройних Сил України.

"Я довго думала - викладати це фото чи ні. Згодна, зовсім не на часі. Але саме це фото я робила в першу чергу для ЗСУ! Хлопці, бо тільки завдяки вам у нас є можливість дихати вільно в нашій Незалежній Україні. Зі святом! З вірою в Україну, ЗСУ та перемогу", - написала вона.

Слава Камінська привітала Україну з Днем Незалежності в купальнику (instagram.com/slava_kaminska)

У коментарях користувачі дорікнула Славі Камінській за відверте фото в День Незалежності. Також вони поцікавилися, навіщо воно військовим:

  • І навіщо їм це фото, краще б гроші скинула;
  • Прапор на ср*ці;
  • Можна було б у вишиванці;
  • Зовсім недоречно. В Україні війна ще триває та гинуть прості мирні люди;
  • Фото не для ЗСУ, а для показухи;
  • Настільки тупе і недалеке фото в цей час. Патріотичним його навряд чи можна назвати;

Однак серед фанів знайшлися й ті, кому сподобалось фото:

  • Ого, така струнка;
  • Навіть фото в купальнику можна зробити патріотичним;
  • Символічний купальник;
  • Слава, як завжди креативна;
  • Тендітна українка.

Раніше Камінська скаржилась на життя в Європі.

Також ми писали, що співачка вперше розкрила правду про конфлікт з продюсером НеАнгелів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Слава Камінська