Зовсім спотворила себе: Ані Лорак жорстко рознесли за знімок для глянцю

Ані Лорак сильно дісталося від шанувальників, які в пух і прах рознесли її новий знімок для глянцевого журналу. Українська співачка виклала в Instagram фото обкладинки російського журналу ОК!, але піддалася нищівній критиці.

Варто відзначити, що фани були нещадні - такої концентрації негативних відгуків соціальна сторінка Кароліни Куєк ще не бачила.

При цьому дісталося, "безрукому фотографу", фотошоперу, та й більд-редактору за вибір найневдалішого знімка.

Кароліну рознесли за нову зачіску, яка, на думку підписників, їй не личить, за захоплення "улучшайзингом", через який співачка втратила колишню чарівність, і перестала бути схожа на саму себе.

Візажисту і стилісту також дісталося за брови, що летять в різні боки, та й за весь look в цілому.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Користувачі мережі залишають сотні коментарів, в яких критикують співачку за експерименти із зовнішністю. Нижче лише деякі з них.

Скільки ботокса і фотошопу...

Ви дуже гарна, але шкода, що все менше стаєте на себе не схожою... Ваш природний носик вам личив набагато більше.

Що ж ви з собою зробили? Ви не схожі на ту ніжну Ані Лорак.

Шкода, але зіпсувала себе... Недавно дивилася інтерв'ю по Муз ТВ з нею... Ну навіщо так себе спотворювати? Де ваш розум?

Чому вона робиться все страшніше.

Зробила рот іншої людини.

Каро! Міняй щось з волоссям. Старить моторошно! Як Демі Мур.

На себе не схожа!

Невдала фотографія.

Їй не личить така стрижка. Вона змінилася зовні, але на жаль, не в кращий бік.

Макіяж і саме фото жахливо зробили. З красуні зробили щось незрозуміле.

До речі, буквально пару днів назад Кароліну розхвалювали за помолоділий вигляд та не давали більше сімнадцяти.