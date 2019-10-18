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Зовсім спотворила себе: Ані Лорак жорстко рознесли за знімок для глянцю

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Ані Лорак піддалася нищівній критиці за невдале фото

Ані Лорак сильно дісталося від шанувальників, які в пух і прах рознесли її новий знімок для глянцевого журналу. Українська співачка виклала в Instagram фото обкладинки російського журналу ОК!, але піддалася нищівній критиці.

Варто відзначити, що фани були нещадні - такої концентрації негативних відгуків соціальна сторінка Кароліни Куєк ще не бачила.

При цьому дісталося, "безрукому фотографу", фотошоперу, та й більд-редактору за вибір найневдалішого знімка.

Кароліну рознесли за нову зачіску, яка, на думку підписників, їй не личить, за захоплення "улучшайзингом", через який співачка втратила колишню чарівність, і перестала бути схожа на саму себе.

Візажисту і стилісту також дісталося за брови, що летять в різні боки, та й за весь look в цілому.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Користувачі мережі залишають сотні коментарів, в яких критикують співачку за експерименти із зовнішністю. Нижче лише деякі з них.

  • Скільки ботокса і фотошопу...
  • Ви дуже гарна, але шкода, що все менше стаєте на себе не схожою... Ваш природний носик вам личив набагато більше.
  • Що ж ви з собою зробили? Ви не схожі на ту ніжну Ані Лорак.
  • Шкода, але зіпсувала себе... Недавно дивилася інтерв'ю по Муз ТВ з нею... Ну навіщо так себе спотворювати? Де ваш розум?
  • Чому вона робиться все страшніше.
  • Зробила рот іншої людини.
  • Каро! Міняй щось з волоссям. Старить моторошно! Як Демі Мур.
  • На себе не схожа!
  • Невдала фотографія.
  • Їй не личить така стрижка. Вона змінилася зовні, але на жаль, не в кращий бік.
  • Макіяж і саме фото жахливо зробили. З красуні зробили щось незрозуміле.

До речі, буквально пару днів назад Кароліну розхвалювали за помолоділий вигляд та не давали більше сімнадцяти.

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