Радив Тимошенко після фінансової кризи: що відомо про можливого нового голову НБУ

Новим головою Нацбанку України після відставки Якова Смолія може стати голова правління державного "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

Як передає "РБК-Україна" з посиланням на інформовані джерела, президент Володимир Зеленський вже провів з ним зустріч.

Водночас глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевняє, що процес підбору нового керівника НБУ ще не почався, і жодних фаворитів зараз немає.

Очікується, що Верховна Рада вже 3 липня задовольнить заяву Смолія про відставку.

Що відомо про ймовірного кандидата на посаду голови Нацбанку

Кирилу Євгеновичу Шевченку 47 років. Він одружений, виховує доньку. 11 років тому був радником Юлії Тимошенко, коли вона була прем'єр-міністром.

Має величезний досвід роботи в банківській сфері - від 1994 року, коли отримав диплом Харківського державного економічного університету за спеціальністю економіст.

Шевченко народився 25 жовтня 1972 року в Тулі. В кінці 80-х майже два роки працював ремонтником на шахті ім. Ілліча в Стаханові під Луганськом. Після отримання вищої освіти в Харкові почалася його робота в банках.

Спочатку в Українському кредитному банку (зараз - А-Банк) на посаді в.о. начальника сектору залучення кредитних ресурсів

Потім з березня по вересень 1995-го працював провідним економістом сектору кредитних ресурсів кредитного відділу Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль".

Потім десять років працював у банку "Фінанси та Кредит", де пройшов шлях від начальника відділу нормативів до першого заступника голови правління банку.

Кирило Євгенович з кінця 2006-го по травень 2009 року очолював Державну іпотечну установу.

З травня по вересень 2009 року був радником глави уряду Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, що в цей час Україна виходила із фінансової та економічної кризи, яка почалася в усьому світі та накрила нашу країну восени 2008 року. Тоді за оцінкою МВФ, обчислений у доларах ВВП України за 2009 рік скоротився на 35,6%.

З вересня 2009 року по квітень 2010 року працював першим заступником голови правління АБ "Укргазбанк".

З травня 2012 року по серпень 2014 року - радник голови правління ПАТ "Ощадбанк".

З жовтня 2014 року Шевченко працював першим заступником, потім - в.о. голови правління АБ "Укргазбанк". А 28 травня 2015 року очолив цей банк (94,94% акцій належить державі).

Нагадаємо, вчора глава НБУ Яків Смолій подав у відставку і назвав причиною такого рішення "систематичне політичний тиск".

Також ми писали про те, що експерт розповів, чи варто українцям купувати долари після відставки глави НБУ.