Таксист, який скоїв смертельну ДТП у Києві, знімав на відео своє лихацтво

У Києві водій таксі влаштував смертельну ДТП, протаранивши зупинку на Окружній і збивши МАФ. В результаті масштабної аварії загинули дві людини, а сам водій не постраждав.

Як повідомили в МВС, чоловік на автомобілі Hyundai в гонитві за заробітком перепрацював - близько 8 ранку 13 листопада таксист Über їхав здавати машину, але заснув за кермом, що і призвело до трагедії.

Виявилося, що чоловік полюбляв ганяти по вулицях міста, і в мережі хвалився "майстерністю" водіння, показуючи, як ігнорує ПДР. Сьогодні після скоєння страшної аварії таксист був затриманий. У поліції повідомили, що тест на алкоголь показав негативний результат.

Як передає "Київ Оперативний", на своїй сторінці в Instagram він викладав відео свого лихацтва.

У коментарях до кадрів, на яких водій ганяє по дорогах і порушує ПДР, один з підписників радив чоловікові "Зупинитися, поки зупинка не буде останньою".

Відео: Таксист, який скоїв ДТП на Окружній у Києві, любив ганяти по вулицях і порушував ПДР

Користувачі мережі обурюються, як можна так ігнорувати правила, наражати на небезпеку життя інших людей, і що таке лихацтво здатне рано чи пізно призвести до трагедії.

Судячи з цього відео, аварія - це був лише питання часу... Таких на дорозі без аварій треба витягувати з машини і пі**ити.

Який жах ....я таких на дорозі об'їжджаю, пропускаю і дотримуюся правило 3 Д (дай дурневі дорогу)... а якщо по-хорошому, то таких як він, потрібно позбавляти прав.... з третьої смуги на першу і назад - просто грає в комп'ютерну гру, забуваючи про реальність.... ну ось реальність його наздогнала, а тепер настане сувора правда життя...

Треба створити у відділ поліції з пошуку та травмування кінцівок у таких інстаграмерів

Чого ж його мотає зі смуги в смугу, не в комп'ютерній грі, або під кайфом?

От і зупинився! Шкода ціною інших життів...

Раніше ми писали про те, що з'явилося відео моменту ДТП в Києві на Окружній, коли таксист влетів у зупинку з людьми.

Нагадаємо, що в Україні посилюють правила для Bolt, Uber і Uklon, які "працюють поза законом".