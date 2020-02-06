Абсолютно новий штам: головні факти про коронавірус

Коронавірус знаходиться під пильною увагою вчених. Цим вірусом захворіло вже понад 24 тисяч чоловік. При цьому близько 500 людей вже загинули, 183 - перебувають під підозрою. За межами Китаю захворіло 176 чоловік в 24 країнах. Що відомо про новий штам вірусу, читайте в матеріалі Styler.

Смертельний вірус з Китаю отримав назву 2019-nCoV. Він являє собою зовсім новий штам. При цьому існує 39 видів коронавіруса, 7 з яких представляють небезпеку для людей, а решта атакують тільки тварин.

Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Хворобою можна заразитися навіть тоді, коли у зараженого немає виражених симптомів. Вірус вражає легені і викликає важку пневмонію.

Основні симптоми захворювання - це сухий кашель і підвищена температура. Спочатку лікарі вважали, що тільки висока температура свідчить про захворювання. Але зараз коронавірус спостерігається у людей навіть з температурою 37,5.

Зараження коронавірусом походить від летючої миші, в організмі якої вірус почав мутувати та став заразним для людини. Вчені все ще не можуть зрозуміти, як так вийшло.

Вчені працюють над створенням вакцини і ближче всього до дієвої розробки підійшли вчені з Сан-Дієго, США. Зараз вакцина запущена в тестове виробництво. Влітку планують проводити випробування на людях. Також над вакциною працюють у Китаї, Франції, Австралії і Росії.

Вже відомо, що у тих, хто перехворів коронавірусом немає імунітету до нього. Це означає, що вони можуть захворіти ще раз. Це небезпечно тим, що китайський вірус може далі продовжувати мутувати.

Лікування коронавіруса в першу чергу залежить від тяжкості захворювання. Проти інфекції хороші результати покзаали препарати, які використовують проти грипу та ВІЛ. Китайські лікарі також випробували новий метод лікування коронавіруса - ЕКСМО. Його суть полягає в насиченні крові киснем.