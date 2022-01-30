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Співробітниця телеканалу "Рада" заявила, що ненавидить українську мову і поплатилася за це (відео)

Автор: Styler

Співробітниця телеканалу "Рада" Поліна Шишкіна потрапила в гучний скандал після того, як заявила, що ненавидить українську мову. Також вона висловила своє невдоволення з приводу державного прапора.

Скандальне відео з молодою дівчиною опублікував Telegram-канал "Невідомий Патріот".

"Знайомтеся - типова працівниця телеканалу "Рада" - гостьовий адміністратор Шишкіна Поліночка. Працюючи на державному каналі, не соромиться відкривати свій чорний рот на державний символ України та українську мову", - йдеться в повідомленні.

На відео чутно, як вона говорить про те, що ненавидить українську мову, а прапор, на її думку, такий собі, і можна було б зробити інший дизайн.

"Питається: що вона робить на державному телеканалі, і що вона взагалі робить в Україні?" - додали у підписі до цього відео.

Після інциденту Поліну Шишкіну звільнили з телеканалу "Рада". Також вона записала відео з вибаченнями, яке попросила опублікувати.

"Ми раді, що подібні висловлювання не залишаються безкарними. У тому числі завдяки вашій інформаційній підтримці", - написали в Telegram-каналі.

Своє звернення вона записала українською мовою, вона вибачилася за свої слова, і сказала, що була неправа. Крім того, дівчина підкреслила, що є дочкою учасника АТО.

Нагадаємо, українська ведуча Сніжана Єгорова публічно підтримала президента країни агресора Володимира Путіна.

Ми також писали про те, що у Львові українця вигнали з нічного клубу за проукраїнську позицію.

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