Стан середньої важкості: відомий телеведучий переніс інсульт

Відомий російський телеведучий Дмитро Дібров був екстрено госпіталізований в Москві в понеділок, 17 лютого. Йому раптово стало погано в кінотеатрі "Жовтень" і медики відвезли шоумена в московську лікарню.

За попередніми даними, Дмитро Дібров переніс напад епілепсії. Однак після ретельного обстеження з'ясувалося, що у телеведучого стався інсульт.

"Стало відомо, через що Дмитро Дібров потрапив вчора ввечері в лікарню. Він переніс інсульт. Все сталося в кінотеатрі "Жовтень" під час фотосесії. Лікарі діагностували гостре порушення кровообігу мозку — інсульт. Крім того, у Діброва виявлена гіпертонічна хвороба. Зараз він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, стан оцінюється як середньої важкості", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Mash.

Дмитро Дібров – відомий радянський і російський журналіст, шоумен, телеведучий, продюсер, режисер, музикант, актор і співак. За свою кар'єру він встиг попрацювати на більшості центральних телеканалів РФ.

Особливу популярність йому принесли програми "Хто хоче стати мільйонером?", "Старий телевізор", "Дві зірки", "Погляд" та інші.

Народився Дібров 14 листопада 1959 року в Ростові-на-Дону. В молодості він працював у різних друкованих виданнях, а потім захопився телебаченням. Співавтор багатьох популярних проєктів, активно знімається в кіно, а також записав кілька альбомів, як музикант і співак.