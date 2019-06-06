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Сусідка прийшла на плач: у Рівному жінка кинула немовля одного в квартирі

STYLERЖиття    06.06.2019 - 10:23
Сусідка прийшла на плач: у Рівному жінка кинула немовля одного в квартирі
У Рівному жінка кинула дитину (Колаж РБК-Україна)

Жінка залишила дитину у відкритій квартирі і зникла на три тижні

В Рівному безталанна мати залишила семимісячну дитину одну в квартирі і зникла на три тижні. Дитину знайшли сусіди. Подробиці розповіли у сюжеті ТСН.

Сусідка розповіла, що пізно ввечері почула плач дитини і пішла шукати дитину. У сусідній квартирі вона виявила семимісячну Софію. Її мати зникла і залишила двері в квартиру відкритою. Жінка зізналася, що мало не зомліла, коли побачила в якому стані дитина. Вона знайшла рідних дівчинки і через кілька годин за Софійкою приїхав дядько.

З'ясувалося, що у матері-зозулі крім цієї дівчинки є ще одна дитина, півторарічний син. Батьки дітей у квартирі не з'являються.

Тітка малюків повідомила, що діти часто залишаються під її наглядом, так як рідна мати постійно зникає. Бабуся дітей на роботі і жінка зізнається, що їй дуже важко, так як в її родині теж двоє дітей.

"У мене своїх двоє дітей. В селі багато городів, треба їздити, щось робити і з дітьми десь погуляти. Я ж не можу постійно з цими дітьми сидіти", - пояснила жінка.

Сусіди вже зверталися за допомогою у відповідні органи, так як вважають, що малюки знаходяться в небезпеці. За їх словами, семимісячну Софійку мама навіть не виносить на вулицю.

У поліції про 24-річну Катерину знають. Вона вже тричі притягувалася до кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки. І двічі родичі зверталися в поліцію, щоб її розшукати. Катерина разом з дітьми давно вже стоїть в соціальній службі на обліку.

За фактом зникнення буде складено адміністративний протокол і коли мати з'явиться, з нею проведуть відповідну роботу.

Крім того, буде розглянуто питання про доцільність позбавлення батьківських прав та передачі дітей в дитячий будинок. Однак родичі готові малюків забрати в сім'ю.

В Рівному горе-матір лишила немовля одного в квартирі на три тижні (YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хлопець з Іраку відвоював дітей у горе-матері з України.

А також розповідали про те, що стали відомі страшні подробиці вбивства дитини батьками в Житомирі.

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