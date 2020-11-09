Сусіди розповіли про злочинця, який нападав з ножем на перехожих в Кривому Розі

У Кривому Розі 7 листопада посеред білого дня 29-річний чоловік став кидатися з ножем на людей. В результаті серії нападів померло двоє чоловіків, ще вісім людей поранено. Зараз у міській лікарні залишаються четверо поранених. Ніхто і не підозрював про можливий напад. Що сусіди пам'ятають про нападника – розповідається в сюжеті "Україна 24".

Журналістам вдалося поспілкуватися з сусідами нападника, 29-річного Тараса Усенко. Ті запевняють, що агресивним і дивним чоловік ніколи не був. Навпаки, нападника характеризують його як адекватну та ввічливу людину. Зі слів сусідів стало відомо, що його батьки давно в розлученні, мати працює медсестрою.

"Був адекватною людиною, ввічливим. Собаки у нього були. У мене собака. Ми весь час разом гуляли. Я взагалі не можу зрозуміти, що сталося", – каже сусідка, яка не побажала назвати своє ім'я.

Мешканці мікрорайону, де сталися напади, в жаху і сподіваються, що Усенко не випустять із СІЗО.

"Це жахливо, всі бояться навіть з дитиною вийти вдень, поки є страх у людей", – розповіла сусідка постраждалих Тетяна Тимощук.

Також стало відомо про стан постраждалих в результаті нападу. Лікар Криворізької міської лікарні №2 Марина Веропотвелян повідомила, що у госпіталізованих жертв нападу "стан середнього ступеня тяжкості, без негативної динаміки".

Як повідомляло РБК-Україна, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що нападником виявився 29-річний місцевий житель. Затриманий стверджував, що нібито є Богом, що "прийшов з пекла", а якийсь голос нібито наказав убити 15 осіб.

На інцидент відреагував президент Володимир Зеленський. Він сподівається, що правоохоронні органи проведуть швидке розслідування.