"Стеснялась показать": 37-летняя Шоптенко снялась в откровенной фотосессии и раскрыла свой страх

Елена Шоптенко, известный украинский хореограф, решилась на откровенную фотосессию. Танцовщица опубликовала серию кадров в нижнем белье и рассказала о страхе старения и изменений во внешности.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на размышления, которыми Елена Шоптенко поделилась в Instagram .

37-летняя Елена поразила подписчиков откровенными фото. Сначала она сомневалась, стоит ли публиковать снимки, но в конце концов решились на такой шаг, ведь хотела таким образом поднять тему принятия возраста.

"Мне было никакого публиковать эти фото. Так странно, я человек, который протанцевала на сцене всю свою жизнь почти обнаженная, немного стеснялась показать эти фото, сделанные для запечатления своего нового состояния", - написала Шоптенко.

Елена Шоптенко в откровенной фотосессии (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Звезда призналась, она видит на фотографиях изменения в своей внешности. Однако не считает морщины или растяжки чем-то плохим. Наоборот - признаком опыта и пережитого.

"Когда-то одна подруга сказала мне то, что я запомнила на всю жизнь: "Стареть надо красиво. А это значит натурально". - отметила хореограф.

Елена отметила, что каждая морщина имеет свою историю. Так, маленькая растяжка на животе - память о рождении сына, морщина на лбу - отпечаток событий 24 февраля 2022 года, линии возле глаз - от беззаботного смеха.

"Мы меняемся, и в этом есть магия", - подчеркнула артистка.

Елена Шоптенко о принятии возраста (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Шоптенко добавила, праздник 8 марта - это не только о борьбе за права или цветы, но и о принятии себя на каждом этапе жизни. Именно поэтому Елена считает, что изменений бояться не стоит. Нужно воспринимать их как часть прожитой истории.

"Морщины, седина, изменения - это не потери. Это знаки, что мы живем. И если время рисует на моем лице и теле истории, то пусть так и будет - я не боюсь их читать", - подытожила хореограф.

Елена Шоптенко в новой фотосессии (фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Как отреагировали пользователи

Публикация Шоптенко вызвала поддержку и восхищение у подписчиков. Они поблагодарили ее за искренность и вдохновение.

"Елена, вы роскошная. Даже не представляете насколько, в каждом движении и взгляде. Люблю и обнимаю крепко".

"Спасибо за искренность и доверие. Очень важно говорить об этом, потому что в каждом из нас зашиты эти страхи и барьеры. Восхищаюсь".

"Елена, все мы вас полюбили 19-летней красавицей на "Танцях з зіркками" и сейчас любим взрослой женщиной, с которой ассоциируется целая эпоха украинской хореографии".

"Спасибо, Елена, такие меткие слова! Морщины - это не о старости, морщины это об опыте!"

"Спасибо, что об этом говорите. Когда медийная личность показывает себя настоящую, это вызывает восхищение! Красоты и счастья вам".

"Вы красивая девушка в любом возрасте. Я за естественное старение, хотя очень не хочется".

Напомним, Алена Шоптенко - украинский хореограф, постановщик и победительница первого сезона шоу "Танці з зірками" с Владимиром Зеленским. Была замужем за танцовщиком Дмитрием Дикусаром, который сейчас защищает Украину от российского вторжения. От второго брака с предпринимателем Алексеем Ивановым воспитывает сына Ивана.

О личной жизни хореограф говорит редко, поэтому не известно, свободно ли сейчас ее сердце. В начале вторжения в 2022 году Шоптенко вместе с сыном Алексеем выехала за границу и теперь проживает в Австрии.

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