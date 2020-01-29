Соратник Зеленського вляпався у гучний скандал через російську мову

Нардеп Євген Брагар потрапив у мовний скандал (колаж РБК-Україна)

Нардеп від "Слуги народу" нарвався на критику в мережі за підтримку водія автобуса, який нахамив волонтеркам

Водій автобуса нахамив волонтеркам після прохання вимкнути російський серіал і викликав гучний скандал, а сам в результаті позбувся роботи за брутальну поведінку та ігнорування вимог диспетчера. Компанія-перевізник встала на сторону дівчат-пасажирок, і сам чоловік пізніше по телефону вибачився перед ними за інцидент на трасі Луцьк-Київ.

Ситуація набула широкого розголосу і викликала резонанс у суспільстві. Чимало хто розкритикував дії водія, однак деякі навпаки - підтримали. Зокрема, нардеп від партії "Слуга народу" Євген Брагар занепокоївся його долею.

"Ця ситуація вкотре доводить існування в нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості", - написав заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова у своєму Facebook.

При цьому парамедика Ярину Чорногуз і волонтерку аеророзвідки Настю Конфедерат депутат назвав "дівчатами націоналістичних поглядів".

Брагар наполягає, що водій не порушив жодного закону, і взагалі намагався знайти компроміс із незадоволеними пасажирами.

Між тим, нардеп обрушився з критикою на волонтерок, у проханнях яких вимкнути російський серіал угледів дискримінацію та порушення закону, а саме статті 161 КК".

"Тому я найближчим часом звернуся із заявою до ГУ Нацполіції України. Закон є одним для всіх, в незалежності є ти патріотом, чи ватником. Варто розуміти, що звернення із проханням виключити серіал надійшло до водія не під час зупинки, до прикладу, а саме під час руху транспортного засобу, відволікаючи водія від дороги, що наражало на небезпеку і порушувало спокій усіх пасажирів", - написав Брагар.

Нардеп від "Слуги народа" Євген Брагар потрапив у мовний скандал (Фото: скрін поста з Facebook-сторінки депутата)

Депутат своїм постом викликав в коментарях хвилю критики і спровокував у мережі шквал обурення.

Експерт з групи з питань мовної політики при Кабінеті міністрів України та член координаційної ради з питань застосування української мови у всіх сферах суспільного життя України при Мінкульті Сергій Оснач досить різко відреагував на заяви Брагара.

"Тут один "Слуга народу" настільки очманів від бажання побудувати "єдину країну", що прикриваючись правами людини захищає хама-водія, який незаконно крутив в автобусі русскомирский серіал і навіть висадив посеред дороги госпітальєрку Ярина Чорногуз та волонтерку аеророзвідки Настю Конфедерат, які проти цього протестували. Ба більше, депутат погрожує дівчатам, які захищають на фронті його д*пу, притягненням до відповідальности", - написав він у Facebook.

Оснач говорить, що депутат, який захищає "русский мир" і загрожує захисникам України - це дно.

"До того ж, він ще й цинічно обманює своїх виборців, або демонструє свою кричущу профнепридатність, пишучи, ніби "не існує жодних законодавчих обмежень з приводу демонстрації кінофільмів під час перевезень в автобусі"", - вказує експерт і перераховує:

Насправді стаття 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" чітко говорить, що послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою. Якщо водій вважає трансляцію серіялу "послугою", то має подбати про те, щоб ця "послуга" була надана українською мовою.

Крім того, згідно з Законом України "Про кінематографію", для публічного показу фільмів (а показ у транспорті є саме публічним показом) необхідно отримувати державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільму в Державному аґентстві України з питань кіна. Чи мав водій або транспортна фірма таке посвідчення? Чи перевірив депутат його наявність?

"Слугам народу" корисно було б також почитати Конституцію України, стаття 19 якої говорить, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Пасажир аж ніяк не зобов'язаний дивитися те, що йому насильно нав'язує водій, навіть якщо це відповідає "вишуканим смакам" більшости пасажирів.

Нардеп від "Слуги народа" Євген Брагар потрапив у мовний скандал (Скрін коментарів з Facebook-сторінки депутата)