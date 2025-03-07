В Солнечной системе миллионы "инопланетных захватчиков": угрожают ли они жителям Земли

Миллион пришельцев из другой звездной системы уже может скрываться в Солнечной системе. И это не "зеленые человечки", а совсем другие гости, из тройной звездной системы Альфа Центавра. Угрожают ли они Земле?

Что это за "инопланетные захватчики" и представляют ли они угрозу для Земли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Space.

"Инопланетные захватчики" - это космические камни, астероиды, которые прибыли из тройной звездной системы Альфа Центавра. Исследования показывают, что в Облаке Оорта сейчас может находиться около миллиона таких объектов, размером более 100 метров.

Облако Оорта - это зона ледяных тел на окраине нашей системы. Некоторые такие камни могут даже попасть во внутреннюю часть Солнечной системы.

Также исследователи установили, что в течение следующих 28 000 лет, количество таких камней из Альфа Центавра будет только расти, поскольку соседняя система начнет максимально сближаться с нашей.

Они были удивлены, поскольку обнаружили, что количество этого материала является довольно большим, учитывая огромные размеры космоса. Ученые предполагают, что эти камни могут находиться в любой точке Солнечной системы в любой момент времени.

"Мы точно обнаружим больше, чем два известных на данный момент межзвездных посетителя, "Оумуамуа" и комета Борисова. Это попытка понять, откуда вероятно прибудут межзвездные гости, которых мы обнаружим в будущем", - рассказал доктор Вигерт из Университета Западного Онтарио, который проводит исследования этих инопланетных межзвездных посетителей.

"Оумуамуа" - комета в форме сигары, она вызвала ажиотаж, когда пролетела через внутреннюю часть Солнечной системы в 2017 году. А комета Борисова была более традиционной формы - и это гибрид кометы и астероида, который открыли в 2019 году.

Иллюстрация художника астероида Оумуамуа, первого межзвездного объекта, который когда-либо посещал нашу Солнечную систему (Фото: М. Корнмессер/Европейская южная обсерватория)

Альфа Центавра является домом для трех звезд, включая ближайшую к Земле звезду, кроме Солнца, Проксиму Центавра, и неизвестное количество планет.

Когда эти звезды и планеты вращаются друг вокруг друга, их гравитационное взаимодействие возмущает орбиты других меньших объектов в Альфа Центавра, начиная от астероида и комет - планетезималей, оставшихся от формирования нашей соседней системы - и до частиц пыли.

"Подумайте об Альфе Центавра как о мокрой собаке после долгой прогулки по грязи, которая стряхивает влажную брызги грязи, воды и даже мелких камешков. И подобно тому, как владельца собаки забрасывают этим материалом, если он стоит слишком близко, Солнечную систему забрасывают веществом с Альфы Центавра, причем Облако Оорта служит нашей несчастливой оболочкой, улавливая большую часть детритов", - говорят ученые.

По словам Вигарта, объекты с Альфа Центавра могут входить в крайние внешние границы нашей Солнечной системы, определенные как внешний край Облака Оорта, со скоростью, возможно, 50 в год. Но очень небольшая часть из них сможет приблизиться к Солнцу, чтобы быть видимыми.

"Мы подсчитали, что вероятность того, что астероид из Альфа Центавра сейчас находится на орбите Сатурна, составляет лишь один на миллион", - говорит он.

Исследователь добавил, что из-за высокой скорости, с которой они входят в Солнечную систему, многие из этих межзвездных посетителей вряд ли будут блуждать на нашем космическом заднем дворе, совершая пролетные визиты, как "Оумуамуа" и комета Борисова.

"Поскольку они имеют достаточно высокие скорости, они не захватываются нашим солнцем под действием гравитации, а просто проходят через нашу систему. Наше исследование показывает, что астероиды с Альфа Центавра действительно имеют достаточно определенные направления и скорости, и если бы новый астероид был обнаружен, путешествующий таким образом, это было бы сильным показателем того, что он может иметь Альфа Центавра своим источником", - добавил Вигарт.

Вас может заинтересовать: