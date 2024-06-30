Сон в летнюю жару. Эти уловки помогут заснуть и хорошо отдохнуть

Почему в жару тяжело спать?

Когда мы готовимся к ночному отдыху, в нашем организме производится мелатонин. Этот гормон сна отвечает, среди прочего, за охлаждение тела на ночь. Летом эта задача может быть очень тяжелой и может мешать как уснуть, так и спать хорошо.

Может помочь понижение температуры окружающей среды. Оптимальная температура, при которой нам комфортно спать, составляет от 15 до 19 градусов Цельсия. Чем выше температура в комнате – тем больше шансов, что мы будем просыпаться ночью.

Летом поддерживать такую температуру в помещении без кондиционера очень сложно. Поэтому стоит попробовать проверенные приёмы, которые помогут охладить как спальню, так и наше тело.

Простые средства для хорошего сна жаркими ночами

Чтобы обеспечить комфортный сон, следует продумать некоторые занятия в течение дня. Если на улице жара, следует закрыть окна и закрыть их жалюзи или шторами, чтобы комната не нагревалась.

Летом, возможно, будет полезно изменить свой распорядок дня, в частности, ложиться спать позже, когда на улице снизится температура, и вздремнуть днем, что поможет пережить сильнейшую жару.

Что еще можно сделать, чтобы комфортно спать в летнюю ночь?