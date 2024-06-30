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Сон в летнюю жару. Эти уловки помогут заснуть и хорошо отдохнуть

Фото:Как выспаться жаркой ночью (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сначала вы не можете заснуть, а потом постоянно просыпаетесь? Летом это нормально. Зачастую летом мы спим слабо и с перерывами, и в результате просыпаемся утром без сил.

Как заснуть и хорошо отдохнуть во время летних ночей, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на

Почему в жару тяжело спать?

Когда мы готовимся к ночному отдыху, в нашем организме производится мелатонин. Этот гормон сна отвечает, среди прочего, за охлаждение тела на ночь. Летом эта задача может быть очень тяжелой и может мешать как уснуть, так и спать хорошо.

Может помочь понижение температуры окружающей среды. Оптимальная температура, при которой нам комфортно спать, составляет от 15 до 19 градусов Цельсия. Чем выше температура в комнате – тем больше шансов, что мы будем просыпаться ночью.

Летом поддерживать такую температуру в помещении без кондиционера очень сложно. Поэтому стоит попробовать проверенные приёмы, которые помогут охладить как спальню, так и наше тело.

Простые средства для хорошего сна жаркими ночами

Чтобы обеспечить комфортный сон, следует продумать некоторые занятия в течение дня. Если на улице жара, следует закрыть окна и закрыть их жалюзи или шторами, чтобы комната не нагревалась.

Летом, возможно, будет полезно изменить свой распорядок дня, в частности, ложиться спать позже, когда на улице снизится температура, и вздремнуть днем, что поможет пережить сильнейшую жару.

Что еще можно сделать, чтобы комфортно спать в летнюю ночь?

  • искусственные ткани - желательно избегать пижам из полиэстера, полиамида и вискозы, особенно летом; постельное белье из таких тканей не будет способствовать комфортному отдыху, поскольку не будет впитывать пот и не будет охлаждать вашу кожу;
  • трудноперевариваемая пища - летом следует ограничить употребление острых и жирных блюд, которые трудно перевариваются и могут дополнительно разогревать организм;
  • алкоголь и напитки с кофеином - алкогольные напитки и напитки, содержащие кофеин, не способствуют быстрому засыпанию и спокойному сну, алкоголь может дополнительно согреть вас, и этого следует избегать летними вечерами;
  • экраны, излучающие синий свет - круглый год, а особенно в период, когда тяжело уснуть и комнаты легко нагреваются, следует избегать использования электронных устройств по крайней мере за два часа до сна.

 

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