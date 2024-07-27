Соловий со сцены нецензурно высказалась о названии украинского города: сеть разнесла певицу

После "неожиданных" танцев с Ириной Билык Христина Соловий снова оказалась в центре внимания. На этот раз - из-за своего нецензурного высказывания касательно старого названия украинского города.
Что именно сказала артистка со сцены и как отреагировала сеть, пишет РБК-Украина (проект Styler).
Во время выступления в Черноморске исполнительница поинтересовалась у присутствующих, нравилось ли им старое название их города (Ильичевск). На что публика вместе заявила, что нет.
"Полная х*йня", - сказала в ответ Соловий, имея в виду название города, которое он носил до 2016 года.
Перед этим звезда попросила слушателей не обижаться и подчеркнула, что она "с добром". А после сказанного Христина попросила громко сказать людей слово Черноморск - "чтобы услышала р*сня".
Тем временем пользователи отреагировали достаточно резко. Многие из них разнесли знаменитость за то, что она насмехается над старым названием города, а также за использование мата на мероприятии, где в том числе присутствовали и дети. Вот некоторые комментарии пользователей сети:
К слову, во время своего еще одного выступления Соловий со сцены вспомнила Ирину Фарион, жизнь которой оборвалась 19 июля. Что именно сказала о ней исполнительница на фестивале ATLAS UNITED - читайте здесь.
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Тем временем Селин Дион высказалась о своем выступлении на открытии Олимпийских игр-2024.
Для написания материала были использованы источники: пост певицы в Instagram, ролик со страницы 5 канала в Twitter, комментарии пользователей в Instagram и Twitter.