Соловий со сцены нецензурно высказалась о названии украинского города: сеть разнесла певицу

Христина обматерила старое название украинского города

Во время выступления в Черноморске исполнительница поинтересовалась у присутствующих, нравилось ли им старое название их города (Ильичевск). На что публика вместе заявила, что нет.

"Полная х*йня", - сказала в ответ Соловий, имея в виду название города, которое он носил до 2016 года.

Перед этим звезда попросила слушателей не обижаться и подчеркнула, что она "с добром". А после сказанного Христина попросила громко сказать людей слово Черноморск - "чтобы услышала р*сня".

Реакция сети

Тем временем пользователи отреагировали достаточно резко. Многие из них разнесли знаменитость за то, что она насмехается над старым названием города, а также за использование мата на мероприятии, где в том числе присутствовали и дети. Вот некоторые комментарии пользователей сети:

"Ужасная ситуация!"

"Перегнула немного, но права"

"Так это уже не Соловий, это гопник из подворотни"

"Каждый раз когда я смотрю на Соловий, я чувствую жалость и грусть вместо раздражения"

"Кто ей дал право оскорблять название города хоть и прежнее… какого х*я, где СБУ?"

"Было Бугово. Затем пришли коммуняки и переименовали в бестолковый Ильичевск. Наконец-то город получил красивое название - Черноморск. Которое в сотню раз лучше предыдущего. Христина может и грубо сказала, но по факту. Не понимаю хейта, разве что от поклонников "мира". Удивительно, что такие до сих пор существуют"

"Христина, поддерживаю. Название Черноморск - ху*ня. Где украинское название?".

К слову, во время своего еще одного выступления Соловий со сцены вспомнила Ирину Фарион, жизнь которой оборвалась 19 июля. Что именно сказала о ней исполнительница на фестивале ATLAS UNITED - читайте здесь.