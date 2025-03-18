Сладкие или соленые закуски? Диетолог рассказала, что полезнее для здоровья
Выбор между солеными и сладкими закусками может влиять на здоровье по-разному. Избыток соли повышает артериальное давление, а сахар способствует набору веса и колебаниям уровня глюкозы в крови. Какие перекусы лучше выбирать, чтобы не навредить организму?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Сладкие закуски
Когда дело доходит до сладких закусок, в продуктовом магазине трудно выбрать здоровые варианты. К ним относиться упакованное печенье, торты, пирожные, конфеты, сладкие напитки, мороженое и шоколад.
Диетолог Стефания Милитано рассказала, хотя эти продукты вкусные, но они переполнены нездоровыми ингредиентами.
Закуски с высоким содержанием сахара могут вызвать энергетические сбои и вызвать вялость. Кроме того, добавленный сахар, как известно, способствует воспалению в организме, ухудшая иммунную систему и увеличивая риск хронических заболеваний.
Добавленный сахар также влияет на метаболическое состояние, способствуя резкому повышению уровня сахара в крови и резистентности к инсулину.
К тому же упакованная выпечка и сладкие закуски часто содержат трансжиры и избыток насыщенных жиров, которые могут способствовать воспалению и влиять на здоровье сердца.
Это связано со способностью обоих этих жиров повышать уровень холестерина.
Кроме того, ультраобработанные сладкие закуски часто полны таинственных ингредиентов, включая добавки и консерванты.
Более здоровые сладкие закуски в идеале должны содержать много клетчатки, белка, ненасыщенных жиров и микроэлементов, таких как витамины, минералы и растительные соединения, чтобы способствовать сытости после еды, а также здоровью кишечника, сердца, мышц, костей и иммунитета. Эти питательные вещества можно найти в продуктах питания, таких как цельные зерна, орехи, семена, бобовые, нежирные молочные продукты и фрукты.
Соленые закуски
К самым популярным соленым закускам относят чипсы, крекеры и обработанное мясо, которое также не является лучшим вариантом для здоровья.
Слишком много соленых закусок может негативно повлиять на кровяное давление и здоровье сердца. В соленых закусках также можно найти добавленный сахар, насыщенные жиры, трансжиры, добавки и консерванты.
Белые или рафинированные углеводы были лишены содержания клетчатки и микроэлементов, присутствующих в цельном зерне, и, в свою очередь, действуют очень похоже на добавленные сахара в том, как они метаболизируются. Это означает, что они способны повышать уровень сахара в крови и заставлять вас чувствовать голод вскоре после еды.
Что полезнее для здоровья
Одну категорию закусок технически можно считать более здоровым выбором, а именно соленые продукты.
Это потому, что даже самые полезные сладкие закуски содержат определенную форму сахара, который может повысить уровень сахара в крови.
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