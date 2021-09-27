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Солістка KAZKA на "Танцях з зірками" розкрила інтимну подробицю: було дуже приємно

Автор: Людмила Жукова

На шоу "Танці з зірками" солістка групи KAZKA зізналася, що вона зробила собі пірсинг на грудях.

Про це артистка повідомила у прямому ефірі програми.

"Я дуже попрошу на цій секунді вимкнути телевізор моєї сім'ї. У мене є пірсинг у грудях. Мені не було боляче. Мені було навіть трохи приємно", - сказала зірка.

Вона додала, що татуювання та пірсинг додають трохи впевненості в собі.

Відзначимо, в четвертому ефірі шоу" Танці з зірками", присвяченому латинським танцям, Олександра виконала зі своїм партнером румбу.

Судді проекту оцінили її виступ і поставили в сумі 30 балів, що досить чимало.

Для довідки

Популярна українська співачка Олександра Зарицька виступає у складі групи KAZKA. Дівчина прославилася піснями "Свята" і "Плакала", які буквально підірвали мережу, хоча до цього моменту про колектив було взагалі нічого не відомо.

Як ми раніше писали, на "Танцях з зірками" Фаготу викликали "швидку".

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KAZKA