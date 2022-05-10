Солдати "мародерської федерації" знову здивували ЗСУ: дивіться, що вони притягнули в окоп

Російські солдати не втомлюються дивувати своїми дикунськими вчинками. На що вони тільки не йдуть, аби розжитися нажитим українцями майном, яке лагідно називають "трофеями".
Чергове відеопідтвердження з’явилося в Telegram Вozhejakekonchene.
Кадри зняті військовими ЗСУ на звільнених від окупантів територіях. На відео - окопи, які ще донедавна займали путінські солдати.
І одна зі знахідок - пральна машинка, яку мародери тягнули за собою навіть в окоп.
"Окопи, вогневі позиції, боєприпаси, екіпірування, каски, речі і так далі… І, та-дам - пральна машинка Індезіт. Справжній руський солдат бере її навіть в поле, навіть в бій", - говорять українські військові, що зняли відео.
Раніше ми писали, що ЗСУ "насипало" з дронів по росіянах, які крали велосипеди і пуфики.
Також повідомлялося, що "морські піхотинці" РФ перекваліфікувалися в мародерів і пограбували сільський магазин.