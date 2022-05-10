Солдати "мародерської федерації" знову здивували ЗСУ: дивіться, що вони притягнули в окоп

Російські солдати не втомлюються дивувати своїми дикунськими вчинками. На що вони тільки не йдуть, аби розжитися нажитим українцями майном, яке лагідно називають "трофеями".

Кадри зняті військовими ЗСУ на звільнених від окупантів територіях. На відео - окопи, які ще донедавна займали путінські солдати.

І одна зі знахідок - пральна машинка, яку мародери тягнули за собою навіть в окоп.

"Окопи, вогневі позиції, боєприпаси, екіпірування, каски, речі і так далі… І, та-дам - пральна машинка Індезіт. Справжній руський солдат бере її навіть в поле, навіть в бій", - говорять українські військові, що зняли відео.