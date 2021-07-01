"Солдат спить, служба йде": київські комунальники епічно зганьбилися (відео)

Свідками та мимовільними жертвами епічної праці комунальників стали мешканці багатоповерхівки за адресою проспект Правди, 104 на Виноградарі.

Як розповіла глава ЖБК Людмила Бож'я, аварія сталася через те, що лопнула труба під час випробувань. Здувся асфальт біля під'їзду і забила вода. Швидко приїхала аварійна водоканалу. Працівники поставили огорожі та пообіцяли все відремонтувати того ж дня, а як тільки вона відлучилася на 5 хвилин - швиденько техніку зібрали й поїхали.

"Протягом 5 днів вони щодня приїжджають, по 5-6 годин лежать, відпочивають, загоряють", - обурюється Керівник ЖБК.

Житель будинку Андрій Бураков розповів, що люди час від часу цікавляться у чотирьох "трудівників", який же план.

"Неначе побував у "старі добрі" радянські часи, коли солдат спить, служба йде. Кажуть - у нас доба через три, все добре", - каже киянин.

Працівники відігнали екскаватор в тінь прямо на дитячий майданчик, де один зі співробітників роздягнувся по пояс і спав. Взагалі ж за 5 днів техніка так і не починала працювати. А потім комунальники, як тільки побачили на горизонті під'їжджаючий самоскид, швиденько поїхали.

"Водій самоскида їм дзвонить і каже: "Хлопці, ви що? Поверніться, я ж приїхав, я дві години по пробках добирався". Я дзвоню бригадиру, на що мені бригадир відповідає: "Нас перекинули на інший об'єкт. Завтра", - передала розмову Бож'я.

За її словами, комунальники не поспішали з ремонтом, оскільки в будинку є вода, і зараз в багатоповерхівці використовується резервна труба, але вона гнила та іржава, протікає, і теж в аварійному стані. Диспетчер водоканалу пояснив жінці, що позаяк вода зараз у них є, тому вони - не пріоритет.

Перебралася бригада в сусідній квартал, де будинок відключений від водопостачання. Там поставили цистерну, а працівники - сидять і курять.

"Ми не маємо права зараз рити. Поки не приїдуть газівники, електрики", - розповідає один з робітників. А на питання, чому ж не повернуться на попередній об'єкт, де пробули 5 днів, відповідає: поїхати назад не можна, бо якщо хтось зараз приїде, а вони поїхали, то той теж поїде, і знову потрібно буде чекати. Тому - чекають.

На численні прохання жінки зайнятися все-таки роботою, за яку отримують зарплату, комунальники дістали огорожі та знаки, перекрили рух по вулиці, і повернулися до очікувань.

Відео: у Києві робота комунальників потрапила на камеру в будинку, де вони "працювали"