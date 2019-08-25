Сіль у раціоні дитини: Комаровський поділився важливими рекомендаціями

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор розповів, скільки солі потрібно давати однорічній дитині

Євген Комаровський стверджує, що питання щодо соління дитячої їжі досить поширене, а тому варто обговорення. Відповідний пост експерт опублікував в соціальній мережі Instagram.

За словами Комаровського, ставлення зростаючого дитячого організму до солі принципово відрізняється від того, як до цього ставиться організм дорослого.

"Принципова особливість маленьких дітей, особливо дітей першого року життя - функціональна незрілість нирок, у зв'язку з чим надлишок солі вкрай негативно позначається і на роботі сечовидільної системи, і на роботі серцево-судинної системи", - каже лікар.

Також він стверджує, що на першому році життя солити їжу немає ніякої необхідності. А на десять кіло ваги потрібно споживати приблизно пів грама.

"Дитина першого року життя має певні норми споживання солі. Ця норма - трохи менше одного грама солі на добу. Таку кількість дитина отримає з молочної суміші, із звичайних стандартних продуктів, використовуваних із прикорму або з материнського молока", - підсумував експерт.

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, що Комаровський розповів, коли застосування холодної води може бути небезпечним.

Ми писали, що Євген Комаровський зробив попередження батькам і докладно розповів, до яких наслідків можуть призвести ігри з тваринами, а також поділився важливими рекомендаціями, слідуючи яким можна уникнути купи неприємностей.

Додамо, що нещодавно доктор Комаровський розповів, що робити в тому випадку, якщо у дитини почалася блювота або пронос.