Соколова наїхала на Оксану Марченко: малоросійська курка з цинічним нутром

Соколова зазначила, що за 20 років Марченко на телебаченні вона не зробила жодної заяви про війну на Донбасі, яку спровокував її кум - Володимир Путін. Також з її сторони не надійшло жодної копійки на допомогу українським військовим.

"В минулому місяці Оксана анонсувала свій фільм про церкви МП, де вона на БМВ з номерами "прочанка", повинна закликати українців вірити в Бога. Спочатку мені здавалося, що у цієї жінки немає іншого виходу. Вимушена. Але тепер я розумію, що вона просто малоросійська курка з цинічним нутром і нульовою любов'ю до нашої країни. І відповідь таким як вона: "Пі**уй в Москву!", - написала телеведуча і опублікувала відео.

Зазначимо, що у своєму відео Марченко каже, що за допомогою її та її сім'ї "всі громадяни будуть захищені від беззаконня". Також вона говорить, що її чоловіка "постійно бояться і правильно роблять".

Соколова каже, що Марченко замість порожньої балаканини могла б попросити свого кума Володимира Путіна прибрати свої війська з Донбасу і дати спокій Україні.

Яніна Соколова звернулася до Оксани Марченко