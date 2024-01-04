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Соколова эмоционально разнесла "Квартал 95" за шутки о Скадовске (видео)

Что Соколова думает о выступлении юмористов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Журналистка Янина Соколова отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг студии "Квартал 95". В новогоднюю ночь юмористы шутили на теме языкового вопроса и "приплели" туда временно оккупированный Скадовск Херсонской области.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), мыслями по поводу скандала Соколова поделилась в новом видео, которое она уже разместила на своем YouTube-канале.

Что Соколова думает о скандальном выступлении "Квартала"

Журналистка напомнила, что в номере речь шла о девушке из Скадовска, которая выехала в Закарпатье и пытается общаться на украинском языке. При этом главная героиня, которую сыграла Гатун, совершает ошибки и радует публику неудачными попытками правильно произносить слова.

"Кстати среди выходцев из Херсонской области есть люди и в нашей команде, а все мои корни по бабушкиной и дедушке линии - все они из Херсонской области, все они украиноязычными были до определенного времени, когда Российская Федерация не начала это активно делать, их русифицировать, равно как и жителей других городов", - подчеркнула Соколова.

"Сами жители Скадовска в этом не виноваты и сейчас они переживают фактически ад, находясь в лапах Кремля", - добавила она.

При этом журналистка напомнила, что во временно оккупированном Скадовске россияне публично казнили медсестру. Это была 56-летняя женщина, которая крикнула "Скадовск - это Украина".

Журналистка напомнила об убийстве украинки (скриншот)

Соколова публично обратилась к омбудсману

Также журналистка отметила, что очень хочет, чтобы уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, уже реагировавший на скандальные заявления Ирины Фарион, проверил "Квартал 95".

"Я жду очень вашей реакции и проверки внеплановой, как телеканала 1+1, так и "Квартала", который выпускает все это в эфир", - заявила Соколова.

 

Скандал вокруг "Квартала" - последние новости

Напомним, после неудачных шуток о Скадовске первым решил оправдаться юморист Юрий Великий. Он попытался донести, что действительно имелось в виду, и извинился за оскорбления.

Впоследствии и Гатун отреагировала на хейт неудачного номера. На фоне скандала юмористку начали обвинять в том, что она в 2019 году отдыхала в Крыму.

Ранее уже стало известно, что у мамы известного ведущего обнаружили онкологию.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что в семье известной певицы произошла трагедия.

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