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Соки полезные или нет? Диетологи развенчали популярный миф

Полезно ли пить соки (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

После новогодних праздников многие для детоксикации организма используют соки и фреши, считая их чрезвычайно полезными. Мол, те содержат питательные вещества, потому что изготовлены из свежих фруктов. Однако, как оказалось, ценность этих напитков слишком преувеличивается. В определенных обстоятельствах они могут даже навредить.

Об этом сообщает ресурс Еatthis.

Какие плюсы сока

Фруктовые и овощные концентраты, как и свежий сок могут повысить уровень многих питательных веществ в крови, включая фолиевую кислоту, антиоксиданты и витамин С.

Одним из преимуществ сока также является то, что вы можете значительно увеличить количество фруктов и овощей в рационе, употребляя свежий сок ежедневно.

Какие минусы сока

В процессе превращения фруктов в сок теряется определенная часть полезных веществ. Это касается клетчатки, питательного вещества, которое может играть важную роль в понижении уровня холестерина в крови, нормализации пищеварения и стабилизации уровня сахара в крови.

Когда жидкость отделяется от мякоти фруктов и овощей во время выжимания сока, большинство клетчатки остается в мякоти, которую выбрасывают. Это означает, что соки не обладают теми преимуществами, которые можно найти в целых фруктах и овощах.

Еще один недостаток - сок содержит минимальное количество необходимых питательных веществ, таких как белок и жир. Это делает соки менее сытными, и если эти питательные вещества не употребляются с другими частями рациона, это может привести к дефициту. Тогда возникают проблемы с волосами, ногтями и кожей, теряются мышцы и замедляется заживление ран.

Соки также имеют относительно низкую калорийность, соответственно не долго утоляют голод.

Полезно ли пить соки

Когда свежевыжатый сок является частью полноценной диеты, он может добавить витаминов, минералов и антиоксидантов к вашему употреблению питательных веществ.

Однако, когда выжим сока используется как способ заменить цельные продукты и сбалансированное питание на регулярной основе, это может принести больше вреда, чем пользы.

Если хотите себя порадовать соком, то заменяйте им не более одного приема пищи в день и убедитесь, что ваши другие блюда содержат достаточное количество питательных веществ, которых нет в соке. Например, белка, жира и клетчатки.

А еще лучше, вместо сока, попробуйте увеличить количество цельных фруктов и овощей, которые вы едите. Лучшие всего для ежедневного потребления - клубника, банан, малина, арбуз, чернослив, черника и авокадо.

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