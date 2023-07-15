Сегодня так не лечат. Комаровский рассказал, какие лекарства нельзя давать детям (видео)

Лечить детей часто может быть сложно, ведь они не хотят принимать лекарства, следовать указаниям специалистов и тому подобное. В таком случае нужно найти индивидуальный подход к ребенку, чтобы сделать этот процесс безболезненным для него.

Какие лекарства нельзя давать детям

По словам Комаровского, детская медицина настолько усовершенствовалась, что сегодня не принято давать детям невкусное или неприятное лекарство. Если ребенок не хочет пить горький сироп, вы можете найти хорошую альтернативу. Такой подход не будет вызывать у него нежелание лечиться.

Гораздо эффективнее использовать сиропы или таблетки детской лекарственной формы. Это то лекарство, которое по форме, вкусу и составу подходит именно детям.

Когда приобретаете лекарства в аптеке, всегда указывайте фармацевту, для кого именно они вам нужны. Обычный Парацетамол может быть и для взрослых, для и детей. При этом он будет отличаться по форме или размеру, например.

Признаки детской лекарственной формы:

прием лекарства внутрь

жидкие формы лекарства

лекарства не должны по форме напоминать кондитерские изделия

таблетки должны быть маленькой формы

в составе как можно меньше дополнительных веществ

специальный защитный прибор, чтобы ребенок самостоятельно не мог открыть флакон, например

А если это не учитывать?

Представьте ситуацию, когда врач назначил вашему ребенку лекарства. Вы приходите в аптеку и приобретаете их просто по названию. Однако так вам могут продать лекарственную форму, не соответствующую возрасту вашего ребенка.

Тогда эффект от лечения может быть меньше, а самому ребенку будет сложно проглотить таблетку, сироп и т. д.

Как дать ребенку 1/16 таблетки

Обычно лекарственные средства делить не нужно, ведь в них уже подсчитана вся дозировка. Однако иногда даже сами врачи могут назначать какую-то часть таблетки, а не всю.

Как ее правильно разделить: