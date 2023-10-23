София Ротару засветилась в Киеве на могиле мужа в годовщину его смерти (фото)

София Ротару посетила могилу мужа

Анатолий Евдокименко, умерший 23 октября 2002 года в возрасте 60 лет, похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

София Ротару с мужем (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

В своих соцсетях София Ротару показала фотографию, на которой она стоит у могилы любимого.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"21 год… без тебя", - лаконично подписала публикацию знаменитость.

К слову, неизвестно, когда именно сделан снимок, как и то, где находится сейчас исполнительница.

Напомним, София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили в счастливом браке в течение 34 лет до самой смерти музыканта. В этом долгом союзе у них родился единственный сын - Руслан Евдокименко, которому было дано имя в честь его покойного дедушки, Анатолия.