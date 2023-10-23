RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

София Ротару засветилась в Киеве на могиле мужа в годовщину его смерти (фото)

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица София Ротару в годовщину смерти мужа, руководителя ансамбля Червона рута и Народного артиста Украины Анатолия Евдокименко, пришла на его могилу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

София Ротару посетила могилу мужа

Анатолий Евдокименко, умерший 23 октября 2002 года в возрасте 60 лет, похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

София Ротару с мужем (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

В своих соцсетях София Ротару показала фотографию, на которой она стоит у могилы любимого.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"21 год… без тебя", - лаконично подписала публикацию знаменитость.

К слову, неизвестно, когда именно сделан снимок, как и то, где находится сейчас исполнительница.

Напомним, София Ротару и Анатолий Евдокименко прожили в счастливом браке в течение 34 лет до самой смерти музыканта. В этом долгом союзе у них родился единственный сын - Руслан Евдокименко, которому было дано имя в честь его покойного дедушки, Анатолия.

Ранее мы рассказывали, что внук Ротару, который бежал из Украины на лодке, "начал новую жизнь".

Также узнайте, что известно о жене и сыне Сергея Сивохо, который умер 17 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
София Ротаузвезды шоу-бизнеса