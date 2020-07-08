Не поєднуйте ці продукти з ліками: опублікований список

Не приймайте ці продукти в їжу після прийому ліків
Іноземні вчені провели ряд досліджень і повідомили, які продукти не можна вживати в їжу після прийому лікарських препаратів. Відзначається, що якщо ви прийняли препарат, краще утриматися від вживання деяких продуктів харчування і препаратів.
Вчені повідомили, що якщо ви приймаєте будь-які лікарські препарати, то вам варто забути про грейпфрут і його похідні.
- Вживання цитрусових, а саме грейпфрута, надає дуже згубний вплив на печінку, що призводить до сумних наслідків;
- Якщо ви приймаєте препарати проти тромбозу, то тримайтеся подалі від продуктів, у складі яких багато вітаміну К. Таким прикладом може послужити капуста;
- препарати для зниження тиску і заспокійливі (проти депресії) повністю втрачають свій терапевтичний потенціал, якщо ви почали вживати в їжу сир.
Також згідно з даними фармакології і фармакотерапії не можна поєднувати:
- антибіотики тетрациклінової групи і препарати, що містять кофеїн, з молоком, кефіром, сиром;
- препарати заліза – з чаєм, кавою, молоком, горіхами, зерновими продуктами;
- препарати кальцію – з газованими прохолодними напоями та соками, що містять лимонну кислоту;
- антибіотики еритроміцин і ампіцилін – з фруктовими та овочевими соками;
- аспірин і ліки, що містять ацетилсаліцилову кислоту з маслом, сметаною і жирними продуктами;
- сульфаніламідні препарати (сульфаметиозол та ін) – з зеленню, шпинатом, молоком, печінкою, зерновими продуктами.
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