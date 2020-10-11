Не поєднуйте ці продукти з антибіотиками: може бути небезпечна реакція

Прийом антибіотиків іноді стає єдиним шляхом до одужання. І хоча ліки допомагають, вони все ж таки завдають також і шкоди організму. Особливо в поєднанні з деякими продуктами.

Медики назвали харчові продукти, які категорично не рекомендується вживати одночасно з антибіотиками. Про це пише видання Lenta.ua.

Як зазначають медики, обов'язковим при вживанні антибіотиків, є баланс рідини. Мінімум води – півтора літра на добу. Вода є найкращим очисником організму людини. Якщо води в організмі буде недостатньо, то шкідливі побічні продукти діяльності антибіотиків будуть згубно впливати на весь організм.

Що потрібно виключити з раціону під час приймання антибіотиків

Фастфуд

Жирні та копчені продукти (дають навантаження на печінку та шлунок)

Солодощі у великій кількості (збільшують кількість цукру в крові)

Ковбаса

Майонез та інші жирні соуси

Часник (дає навантаження на серце)

Що потрібно включити в раціон при прийомі антибіотиків

Обов'язково потрібно вживати кисломолочні продукти – кефір, грецькі йогурти, сир. Вони допоможуть кишковій мікрофлорі відновитися.

Також обов'язково вживати достатню кількість рослинної клітковини, їсти рибу, курку, яйця і горіхи.

Для відновлення печінки потрібно включити в раціон продукти, які містять жирні кислоти Омега-3 – скумбрію, минтай і судак.

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