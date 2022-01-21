Власний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу Путіна

У мережу потрапили фотографії палацу Путіна в Геленджику. Рік тому було опубліковано розслідування команди Навального про цей особняк і з'явилося тільки відео із зображенням будівлі.
Але тепер в Twitter злили понад 400 фотографій цього особняка і можна розглянути його у всіх деталях.
Варто відзначити, що у президента Росії Володимира Путіна повністю відхрещуються від цього особняка на березі Чорного моря.
Як стверджують автори публікації, фотографії їм надіслали з будівництва будинку, яке вже оцінюється в 100 млрд рублів.
Для створення цього маєтку був запрошений архітектор з Італії й весь будинок виконаний - в італійському стилі.
Фотографії, які опинилися в руках розслідувачів завдяки підрядникам, зроблені в процесі будівництва та реставрації.
Фото: палац Путіна в Геленджику
У будинку величезна кількість спалень і віталень, просторі зали та коридори. Є власний кінотеатр, винна кімната, кімната для переговорів, басейн, спортзал і навіть власний стриптиз-бар.
Фото: палац Путіна в Геленджику
Але найголовніша родзинка практично всіх приміщень в цьому особняку - позолота, дуже багато позолоти. Позолота є на ліпнині на стінах і стелях, позолота присутня на стінах і обробці, і навіть на меблях.
Фото: палац Путіна в Геленджику
У спальні Путіна стоїть величезне ліжко з балдахіном – в стилі східних палаців.
З'явилися реальні фото палацу Путіна в Геленджику
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Криму знайшли ще один палац Путіна.
А також розповідали про те, що будівельники розкрили секрети Палацу Путіна і показали схеми.