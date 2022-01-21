Власний стриптиз-бар і багато позолоти: в мережу потрапили реальні фото палацу Путіна

Варто відзначити, що у президента Росії Володимира Путіна повністю відхрещуються від цього особняка на березі Чорного моря.

Як стверджують автори публікації, фотографії їм надіслали з будівництва будинку, яке вже оцінюється в 100 млрд рублів.

Для створення цього маєтку був запрошений архітектор з Італії й весь будинок виконаний - в італійському стилі.

Фотографії, які опинилися в руках розслідувачів завдяки підрядникам, зроблені в процесі будівництва та реставрації.

Фото: палац Путіна в Геленджику

У будинку величезна кількість спалень і віталень, просторі зали та коридори. Є власний кінотеатр, винна кімната, кімната для переговорів, басейн, спортзал і навіть власний стриптиз-бар.

Фото: палац Путіна в Геленджику

Але найголовніша родзинка практично всіх приміщень в цьому особняку - позолота, дуже багато позолоти. Позолота є на ліпнині на стінах і стелях, позолота присутня на стінах і обробці, і навіть на меблях.

Фото: палац Путіна в Геленджику

У спальні Путіна стоїть величезне ліжко з балдахіном – в стилі східних палаців.

З'явилися реальні фото палацу Путіна в Геленджику