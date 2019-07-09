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Будьте обережні: Комаровський розповів про вживання популярного напою


Доктор Комаровський дав батькам кілька слушних порад

Доктор Комаровський розповів про заходи безпеки, які слід дотримуватися при купівлі, зберіганні та вживанні молока і молочних продуктів, щоб уникнути отруєння. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

За словами Євгена Комаровського, молоко і молочні продукти є відмінним середовищем для розмноження бактерій, які далеко не завжди корисні.

Комаровський розповів про обережність при вживанні молока (фото: kensingtonmums.co.uk)

Педіатр дав низку порад, як зробити цей корисний для дитини продукт ще й безпечним.⠀

  • Уважно вивчіть упаковку перед покупкою: вона не повинна мати ушкоджень. Обов'язково зверніть увагу на термін придатності.
  • Вибирайте упаковку такого об'єму, щоб сім'я змогла вжити її вміст протягом дня після відкриття.
  • Оцініть час, витрачений на дорогу від холодильника в магазині до домашнього холодильника, оскільки спека значно збільшує ризик псування молочних продуктів.

"Сумка-холодильник - ознака вашої мудрості і передбачливості", - вважає Євген Комаровський.

Комаровський розповів про обережність при вживанні молока (фото: kensingtonmums.co.uk)

  • Молоко з полиці в магазині потрібно брати в останню чергу - безпосередньо перед походом на касу.
  • Не "грайте в рулетку" з покупкою молочних продуктів на вагу або розлив - це небезпечна затія, враховуючи, що на дворі XXI століття.
  • Віддавайте перевагу упаковці "тетрапак" - вона надійніше і безпечніше поліетиленових пакетів.
  • Оптимальною температурою для зберігання молочних продуктів в холодильнику є +2... +4 °С. Понад +5 °С - неприпустимо.
  • Не зберігайте молочні продукти у дверцятах холодильника, де температура вище.
  • Завжди щільно закривайте упаковку з молочними продуктами. Якщо заводська тара цього не дозволяє, перекладіть в закриту ємність.

Комаровський розповів про обережність при вживанні молока (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Наостанок доктор Комаровський порадив маркувати упаковку з молочними продуктами, після їх відкриття.

"І навіть якщо у вас прекрасний холодильник і надійна чиста тара, забудьте про заявлені на упаковці терміни зберігання, якщо ви відкрили упаковку. Запам'ятайте цифру "п'ять" - 5 днів після розгерметизації. І все! Після 5-го дня ваша ощадливість перетворюється в самовпевненість", - резюмував педіатр.

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