Будьте обережні: Комаровський розповів про вживання популярного напою

Доктор Комаровський дав батькам кілька слушних порад
Доктор Комаровський розповів про заходи безпеки, які слід дотримуватися при купівлі, зберіганні та вживанні молока і молочних продуктів, щоб уникнути отруєння. Про це іменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.
За словами Євгена Комаровського, молоко і молочні продукти є відмінним середовищем для розмноження бактерій, які далеко не завжди корисні.
Комаровський розповів про обережність при вживанні молока (фото: kensingtonmums.co.uk)
Педіатр дав низку порад, як зробити цей корисний для дитини продукт ще й безпечним.⠀
"Сумка-холодильник - ознака вашої мудрості і передбачливості", - вважає Євген Комаровський.
Комаровський розповів про обережність при вживанні молока (фото: kensingtonmums.co.uk)
Комаровський розповів про обережність при вживанні молока (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Наостанок доктор Комаровський порадив маркувати упаковку з молочними продуктами, після їх відкриття.
"І навіть якщо у вас прекрасний холодильник і надійна чиста тара, забудьте про заявлені на упаковці терміни зберігання, якщо ви відкрили упаковку. Запам'ятайте цифру "п'ять" - 5 днів після розгерметизації. І все! Після 5-го дня ваша ощадливість перетворюється в самовпевненість", - резюмував педіатр.
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Нагадаємо, Уляна Супрун різко висловилася з приводу тривалої декретної відпустки в Україні, назвавши такі "пільги" радянським пережитком. Глава МОЗ вважає, що потрібно докорінно змінювати всю систему, щоб дати можливість жінкам можливість успішно поєднувати материнство і самореалізацію в професії.
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