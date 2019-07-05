Збиралися подавати заяву в рацс: нові деталі про нелюда, який підпалив свою наречену

28-річний чоловік Віталій Чайковський, який підпалив свою наречену в Запоріжжі, дуже ревнував свою дівчину без усякого приводу. Про це розповіла в інтерв'ю "Фактам" подруга тієї самої Анастасії Ковальової, яка зараз знаходиться у важкому стані.

У дівчини 90% опіків тіла. За її життя борються медики опікового центру Запорізької лікарні №5. Травми дуже серйозні, вона в реанімації.

Фото: Настя і Віталій (соцмережі)

Віталій ревнував Настю до божевілля, постійно влаштовував їй допити.

"Віталік дійсно був дуже ревнивий. Постійно ревнував Настю, причому без жодного приводу. Його хвилювало кожне повідомлення, яке приходило їй на телефон. Я сама це бачила - як тільки він чув звук повідомлення, відразу починав розпитувати: "Хто тобі пише? Що саме написали?" Або, наприклад, йдемо по вулиці, і з Настею привітався колишній однокласник. Це теж ставало приводом для цілого допиту: "Хто він? Чому вітається? Ти з ним спілкуєшся", - згадує подруга Насті.

Пара до трагічної події планувала одружитися. Незважаючи на те, що почали писати в соцмережах про нібито те, що Настя збиралася кинути Віталія, це неправда, - стверджує подруга постраждалої дівчини.

"Ми з нею бачилися 30 червня - за два дні до того. Настя розповіла, що вони знову збираються подавати заяву в рагс. Останнім часом вони жили в Новомосковську Дніпропетровської області. У двадцятих числах червня Настя приїхала до Запоріжжя, щоб оформити якісь документи. Віталік повинен був чекати її в Новомосковську, але не витримав і через пару днів сам примчав у Запоріжжя. Коли Настя не відповіла на його дзвінок, він, як вона сказала, психанув і тут же приїхав. У неділю, коли ми зустрілися, Настя йшла в аптеку і в магазин. Сказала, що Віталік з кимось побився, поранив руку, і тепер вона хоче купити йому ліків та "яких-небудь смаколиків". Вона була в гарному настрої. Тоді ж розповіла мені про рацс, про їх плани... Я добре знаю Настю і думаю, що помітила б, якби щось було не так. В той день точно все було нормально", - поділилася подруга.

Віталія затримали на місці злочину 4 липня, суд його заарештував на 60 діб. На суді він повідомив, що того дня посварився з Настею, випив алкоголь і вирішив її налякати, обливши бензином.

"Я не хотів підпалювати нікого. Я хотів налякати, тим самим... скріпити ці стосунки. Вона поруч стояла зі мною. Я дістав сигарету і прикурював. Ми спалахнули удвох. Я зняв футболку, допомагав гасити її..." - сказав на допиті Віталій.

Нагадаємо, що зараз йде збір коштів на лікування Насті. Всім тим, хто хоче допомогти, повідомляємо номер банківської картки мами Анастасії Ковальової 5167 9855 0026 6457.

Фото: Віталій Чайковський (nstagram.com/its_zp)

Віталія заарештували на 60 днів. Йому загрожує 15 років в'язниці за замах на умисне вбивство.

Як раніше ми повідомляли, чоловік облив бензином і підпалив свою наречену прямо на вулиці. 28-річний житель селища Бобурки під Запоріжжям пояснював на суді, що хотів так "зміцнити відносини", і свою провину не визнає.