Збираємо букет на Трійцю правильно: які рослини стануть оберегами

Трійця в Україні у 2020 році буде відзначатися християнами в неділю, 7 червня. За традицією це свято будинки та храми прикрашають святковими букетами з трав і польових квітів. Також віряни несуть на святкові служби для освячення свої букети, щоб потім захистити свої будинки від пристріту і псування.

У старовину на Трійцю люди збирали трави, бо вірили, що вони мають цілющу силу, а освячені букети могли захистити будинку від пожежі, хвороб та злиднів. Кожна рослина має своє призначення, пише ТСН.

На Трійцю збирають пижму, чебрець, м'яту, аїр, мелісу. Полин потрібно повісити над дверима, що не пускати темні сили в будинок. Стебла аїру розкидають по підлозі. Пижма і любисток захистять від злих сил і пристріту, а чебрецем жінки прикрашали свій одяг, оскільки мріяли про щасливий і міцний шлюб.

Як розповіла експерт Наталя Підлісна, не всі трави можуть стати оберегами. Вона назвала ті рослини, які дійсно оберігають будинок і всіх, хто живе в ньому.

Калина. Символ жіночої долі, уособлення нареченої. Настоянкою калини дівчата бризкали на дорогу, щоб приворожити хлопця. Шматочок деревини тримали в кишенях, щоб уберегтися від пристріту. При найманні на роботу дівчата брали з собою шматок спиляної гілки калини.

Лук. Цибулю і часник здавна вважаються кращими засобами від лихого ока і хвороб. Половинки цибулини та зубки часнику розкладали по різних кімнатах, щоб вони ввібрали в себе весь негатив. Для того, щоб вигнати з дому хворобу, розвішували пучки цибулі та часнику, а також робили з них кіски.

М'ята. Букетики з м'яти приносять удачу, притягують гроші. М'яту також клали в гаманець або схованку з цінними речами.

Мак. В старовину маками висаджували навколо будинків, щоб відлякати нечисту силу. Вважалося, що відьмам доведеться перерахувати всі макові насіння в коробочках, щоб потрапити в будинок.

Кріп. Проста трава, яку ми вживаємо в їжу, вішали над дверима в будинку, щоб ніхто зі злими намірами не міг увійти в будинок. Також кріп клали в колиску для захисту дитини.

Хміль. Перед вінчанням молоду посипали хмелем, щоб в її новій сім'ї завжди був достаток.

Дуб. Це дерево вважається донором сил і енергії. Щоб завжди залишатися в тонусі, в давнину носили з собою шматочок кори дуба або жолудь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як залучити гроші в гаманець, дотримуючись простих правил.

А також розповідали про те, які кімнатні рослини виганяють з дому хвороби.