Собчак осоромилася у власній передачі: фото

Ксенія Собчак, відома російська телеведуча, переплутала гостя програми "Обережно, Собчак" Леоніда Парфьонова з британським рок-музикантом Міком Джаггером, який нещодавно переніс операцію на серці.

Інцидент стався під час ефіру передачі. Ксенія Собчак спілкувалася в студії з відомим журналістом та автором програми "Намедни" Леонідом Парфьоновим, і він розповідав їй про свою молодість і життя в гуртожитку. В цей час на екран вивели фотографію нібито молодого Парфьонова. Але виявилося, що на знімку зображений британський рок-виконавець Мік Джаггер.

Помилку помітили не відразу, а трохи пізніше. Леонід Парфьонов відправив Собчак повідомлення і зазначив, що на фотографії зображена інша людина. Також він пожартував, що виросли покоління, які плутають дідусів. Варто відзначити, що ЛеонідуПарфьонову – 59 років, а Міку Джаггеру – 75 років.

Ксенія Собчак сказала, що винний понесе покарання, а вона не відразу помітила помилку, хоча попередньо бачила цю фотографію.

"Я, зізнатися, коли дивилася предмастер, подумала: нічого такий-Леонід Геннадійович-то був", - пожартувала телеведуча.

Собчак переплутала Парфьонова та Міка Джаггера (t.me/bloodysx)

Леонід Парфьонов не образився на журналістку, так як раніше схожість між рок-музикантом і телеведучим у молоді роки вже вказували. А знімок Джаггера, який був показаний в програмі Собчак, був зроблений фотографом П'єром Фурньє перед концертом в мюзік-холі "Олімпія" в 1966 році.

Мік Джаггер в молодості і Леонід Парфьонов у студентські роки на картоплі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ксенія Собчак епічно зганьбилася в Україні.

А також розповідали про те, що Мік Джаггер був екстрено госпіталізований в лікарню.