Собака в Ровно спасла от смерти целую улицу: детали

Возгорание в доме по улице Винницкой в Ровно произошло в тот момент, когда обитатели жилья крепко спали - в половине пятого утра. Огонь охватил сначала гаражное помещение, а потом перекинулся на жилую зону, которая находится сверху.

Как сообщается в издании "Про Рівне" патрульные прибыли на вызов и обнаружили, что гаражное помещение и жилое помещение полностью охвачены огнем. На место происшествия также прибыли спасатели, которые занялись ликвидацией возгорания.

Сотрудники патрульной полиции быстро начали эвакуационные мероприятия из домов поблизости и из квартир. Было спасено около десятка человек вместе с детьми и домашними животными. Но главным героем стал пес по кличке Джек.

Когда начался пожар, Джек начал действовать быстро - он разбудил своих хозяев и заставил их выйти на улицу.

"В пожаре, к счастью, никто не пострадал. Жителей дома разбудил их пес по имени Джек. Собака начала биться в двери и драть их лапами со стороны улицы", - сообщают патрульные.

По словам владельцев дома, причиной возгорания, вероятно, стало короткое замыкание щита электросети, который находится в помещении.

Герой Джек, который спас свою семью от пожара (Фото: Патрульная полиция Ровенской области)