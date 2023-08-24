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Собака в Ровно спасла от смерти целую улицу: детали

В Ровно пес спас от гибели свою семю и соседей (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Животные часто чувствуют приближение опасности и начинают проявлять беспокойство. В дикой природе они бегут от пожара и наводнений и по их поведению можно быстро заподозрить, что совсем скоро может произойти катастрофа.

Но и домашние животные обладают даром предчувствия беды и именно они могут спасти жизнь своим хозяевам в критической ситуации.

В Ровно героем стал пес по имени Джек, который спас не только всю свою семью от трагической гибели, но и соседей. Что произошло - читайте в материале Styler ниже.

Возгорание в доме по улице Винницкой в Ровно произошло в тот момент, когда обитатели жилья крепко спали - в половине пятого утра. Огонь охватил сначала гаражное помещение, а потом перекинулся на жилую зону, которая находится сверху.

Как сообщается в издании "Про Рівне" патрульные прибыли на вызов и обнаружили, что гаражное помещение и жилое помещение полностью охвачены огнем. На место происшествия также прибыли спасатели, которые занялись ликвидацией возгорания.

Сотрудники патрульной полиции быстро начали эвакуационные мероприятия из домов поблизости и из квартир. Было спасено около десятка человек вместе с детьми и домашними животными. Но главным героем стал пес по кличке Джек.

Когда начался пожар, Джек начал действовать быстро - он разбудил своих хозяев и заставил их выйти на улицу.

"В пожаре, к счастью, никто не пострадал. Жителей дома разбудил их пес по имени Джек. Собака начала биться в двери и драть их лапами со стороны улицы", - сообщают патрульные.

По словам владельцев дома, причиной возгорания, вероятно, стало короткое замыкание щита электросети, который находится в помещении.

 Герой Джек, который спас свою семью от пожара (Фото: Патрульная полиция Ровенской области)

Кстати, ранее мы рассказывали, что в Луцке 30 необычных животных поселилось в квартире.

А также ранее мы объясняли, почему коты трутся о ноги человека.

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