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Собака Гера спасла дедушку, у которого в лесу внезапно случился инсульт (фото)

Собака спасла жизнь человеку (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

В Украине есть много служебных собак, которые выполняют важные функции - спасают, ищут пропавших, помогают при разминировании или на разборах завалов. И эти псы спасли уже не одну человеческую жизнь.

Одной из таких собак стала овчарка Гера, о которой рассказали на странице Полиции Ивано-Франковской области в Facebook.

Гера быстро отыскала пропавшего человека

На горячую линию полиции "102" поступило сообщение об пропаже 86-летнего жителя села Раковец. Обеспокоенные родственники сообщили, что не могут найти дедушку, у которого к тому есть проблемы со зрением и слухом.

На место происшествия сразу выехали полицейские, следственно-оперативная группа и инспектор-кинолог со служебной собакой Герой.

Сотрудники правоохранительных органов опросили соседей и выяснили, что пенсионера видели последний раз утром, возле его жилья. Собака Гера очень быстро взяла след и побежала искать пропавшего дедушку.

За считанные часы полицейские благодаря Гере отыскали пожилого человека в лесу. Мужчина был без сознания. По предварительной версии, у него внезапно произошел инсульт, а позвать на помощь он не смог.

Пенсионера немедленно доставили в больницу, где им сейчас занимаются врачи и оказывают медицинскую помощь.

Гера спасла жизнь человеку (фото: facebook.com/frankivsk.police)

Как правильно оказать первую помощь при инсульте

Инсульт может произойти внезапно и даже без резкого повышения артериального давления. Возраст пациента в современном мире уже не имеет большого значения, так как удар может быть и у 20-летних, и у 80-летних. И часто человек может не осознавать, что с ним что-то не так.

Как выглядят первые симптомы инсульта:

  • Онемение конечности с одной стороны, которое возникло внезапно
  • Внезапное ухудшение зрения
  • Внезапное ухудшение ходьбы
  • Потеря равновесия, координации, головокружение
  • Обморок
  • Внезапная интенсивная головная боль

Первое, что нужно сделать - вызвать экстренную бригаду скорой помощи. При инсульте счет порой идет на минуты.

Потом помогите человеку принять удобную позу, поднимите ему голову. Не давайте ему есть и пить и оставайтесь рядом до приезда медиков.

Если пациент без сознания, но дышит - переверните его на бок. Если дыхания нет - начинайте сердечно-легочную реанимацию.

Кстати, ранее мы писали о том, как выглядят укусы разных насекомых.

А еще рассказывали о том, что в Одессе соседка спасла ребенка, который потерял сознание в ванной.

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