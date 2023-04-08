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Собака-алкоголик попала на месячную реабилитацию после смерти хозяина

Собака имела зависимость от алкоголя (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Двухлетний лабрадор Коко попал в клинику по спасению животных в Пламптоне (Британия) после того, как хозяин умер. Скоро выяснилось, что с псом что-то не так – оказалось, что он болен алкоголизмом и его надо спасать.

Об этом пишет Metro .

Что известно о собачьем алкоголизме

Коко прислали в приют с другой собакой - Джорджи, с которой они жили вместе. Хозяин животных недавно скончался. Но скоро выяснилось, что с парой что-то не так.

Они часто страдали от приступов и нуждались в неотложной помощи ветеринаров.

Со временем работники службы спасения животных поняли, что собаки борются с алкогольной абстиненцией (синдромом отмены).

Коко страдал алкоголизмом (фото: metro.co.uk)

Во всем виноват хозяин животных

Как удалось выяснить, раньше хозяин выпивал, а затем засыпал, оставляя алкоголь, чтобы собаки ошибочно выпивали.

При этом ветеринары говорят, что собаки были ухоженными, они обучены и во всем остальном ведут себя обычно.

К сожалению, друг Коко - Джорджи умер, несмотря на все усилия врачей.

"Коко продолжал серьезно болеть и нуждался в круглосуточном уходе. Стало ясно, что он страдает симптомами, указывающими на абстиненцию", - рассказали сотрудники клиники.

Собаку пришлось на четыре недели оставаться под седативными препаратами во избежание новых приступов.

В настоящее время Коко восстанавливается и ищет новый дом.

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