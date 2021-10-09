Як знизити ризик важкого перебігу COVID-19: вчені назвали прости спосіб

Так, заражені COVID-19 пацієнти з поганим станом зубів і ясен із більшою ймовірністю ризикують серйозно захворіти. Також навпаки – ті, у кого здорова порожнина роту, мають менш виражені симптоми хвороби й швидше одужують.

За словами вчених, рот є своєрідним резервуаром для бактерій і вірусних частинок, які накопичуються. Окрім того, вірусне навантаження організму залежить від бактерій у роті.

Як відомо, віруси потрапляють в організм людини через рот і ніс. Також існує ймовірність їхнього потрапляння в кров після осідання на яснах.

Як знизити розвиток коронавірусу

Вчені дослідили порожнини рота 86 пацієнтів із коронавірусом, які страждають серцевими захворюваннями. Вони виявили, що пацієнти з кращою гігієною рота мали більш легкі симптоми COVID і менше запалення в організмі.

Як розповів автор дослідження доктор Ахмед Мустафа Басуоні, використання рідини для полоскання рота може допомогти людям повністю уникнути COVID і отримати більш легкі симптоми, якщо вони все-таки заразяться коронавірусом.

Також, щоб регулярне чищення зубів та відвідування стоматолога допоможе зменшити важкі перебіги коронавірусу.