Знизить ризик розвитку раку майже вдвічі: цей препарат є в кожній аптечці

Медики назвали нові ліки для профілактики від раку (Колаж РБК-Україна)

Нове дослідження показало, що ризик розвитку раку можна знизити більш ніж на 40%

Онкологічні захворювання в Україні займають одну з верхніх позицій у списку смертельних захворювань. Вчені всього світу протягом багатьох років досліджують причини виникнення раку і займаються пошуком ліків.

Нещодавно вчені з Гарвардського університету опублікували нове дослідження, в якому назвали звичайний препарат, який є майже в кожній аптечці, здатний знизити ризик захворіти на рак майже вдвічі.

З'ясувалося, що звичайний аспірин здатний знизити ризик розвитку раку печінки на 43%. Для профілактики достатньо приймати половину таблетки щодня, пише видання New England Journal of Medicine.

У дослідженні були проаналізовані дані 50 тисяч людей зі Швеції, у яких було діагностовано вірусний гепатит. Саме це захворювання вчені вважають ключовим при розвитку раку печінки. В якості експерименту всім добровольцям давали профілактичну дозу аспірину – половину таблетки щодня.

Медичні показники збирали у всіх пацієнтів протягом 8 років. У 4% добровольців було діагностовано онкологічне захворювання. Варто зазначити, що у тих добровольців, які приймали аспірин протягом усього часу дослідження, не був діагностований рак.

Крім того, з'ясувалося, що невелика доза аспірину регулярно здатна знизити не тільки ризик розвитку раку печінки, але і ризик розвитку раку кишківника, перешкоджає тромбоутворенню в кровоносних судинах та істотно знижує ризик розвитку інфаркту та інсульту.

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