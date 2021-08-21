Як знизити передачу коронавірусу: вчені знайшли нові ефективні способи

Однак, вчені пішли далі і з'ясували, що передачу коронавірусу під час масових заходів у закритих приміщеннях можна значно обмежити за допомогою декількох простих способів.

Зокрема, серед них – ефективна вентиляція і жорсткість заходів гігієни. До відповідних висновків дійшли вчені в Німеччині.

Що показали експерименти

Вчені вивчали передачу коронавірусу на поп-концерті в серпні 2020 року. Вони дослідили контакти 1 212 відвідувачів заходу при трьох різних сценаріях:

відсутність обмежень;

при помірних обмеженнях (посадка у шаховому порядку і збільшення кількості виходів вдвічі);

жорстоке обмеження (розсадження учасників на відстані в 1,5 метра і збільшення виходів у чотири рази).

Окрім того, досліджували параметри, зокрема вплив різних гігієнічних процедур, носіння масок, розмірів заходів, систем вентиляції та різних базових випадків.

Що вдалося з'ясувати

Кожен, хто перебував на концерті, контактував з 9 людьми. Найчастіше контакти відбувалися на вході і виході з приміщення.

Крім того, при відсутності обмежень виникали ситуації, коли люди могли контактувати більш ніж 5 хвилин.

Вчені дійшли висновку, що при швидшому повітрообміні 1 людина на концерті з 4 тисячами відвідувачів в середньому заражала 3 – 4 людини. Водночас якщо вентиляції взагалі не було – 25 – 26 людей.

Однак, більш строгі вимоги гігієни також знижували середнє число інфікованих. Тож дослідники вважають, що масові заходи, на яких буде нормальна система вентиляції та люди використовуватимуть засоби гігієни, не чинитимуть істотного впливу на поширення коронавірусу.