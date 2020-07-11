Знижують смертність від коронавірусу: названі чудодійні продукти

Ферментовані продукти можуть сприятливо позначитися на організмі
Продукти харчування можуть погіршити або поліпшити ваше здоров'я. Деякі продукти можуть не тільки наповнити необхідною енергією, але й позитивно вплинути на внутрішній стан.
Вчені з'ясували, де найчастіше їдять окремі види продуктів харчування і порівняли ці дані з рівнем смертності від коронавірусу. Про це пише видання Мedrxiv.
Періодичне вживання ферментованих (солоних або маринованих) овочів зміцнює імунітет і знижує ризик смерті від коронавірусу приблизно на 35 відсотків.
Вчені з Франції і Португалії висунули гіпотезу про те, що на тяжкість перебігу COVID-19 істотний вплив роблять продукти, багаті антиоксидантами, а також сприяють зростанню популяції корисних бактерій в кишечнику. Двома цими властивостями володіють ферментовані продукти.
Ферментовані продукти мають цілий ряд переваг:
Також до рекомендованих продуктів належить квашена капуста, натуральні йогурти, кисломолочні продукти, айран, сир і квас.
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