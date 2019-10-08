Знижує смертність без ліків: Супрун поділилася секретом здорового довголіття

Уляна Супрун розповіла, як позитивне мислення і оптимістичний настрій можуть позитивно вплинути на здоров'я людини і навіть скоротити смертність. Про це екс-чиновниця розповіла на своїй Facebook-сторінці.

За словами експерта, у світі проводилися десятки досліджень, в яких взяли участь понад 200 тисяч осіб. Вчені виявили залежність між оптимізмом і низьким рівнем серцево-судинних хвороб та багатьох інших поширених причин смертності. Дослідники дійшли до висновку, що позитивне мислення знижує смертність на 14% відсотків.

Люди з оптимістичним настроєм часто відрізняються кращим загальним станом здоров'я. Крім того, оптимізм допомагає відновлюватися після операцій і важких травм.

Оптимісти простіше долають труднощі і досягають великих вершин у навчанні, спорті, роботі, політиці.

Супрун розповіла, що оптимізм знижує смертність (фото: facebook.com/ulanasuprun)

У чому сила оптимізму

Оптимісти, як правило, менше схильні до шкідливих звичок - більше займаються спортом, рідше курять і частіше живуть в парах, ніж песимісти.

Крім цього, позитивне мислення часто пов'язують з низьким рівнем гормону стресу - кортизолом. Також вчені знайшли зв'язок між оптимізмом і низькою схильністю до тромбоутворення. А у жінок життєрадісність також може бути пов'язана з низьким ризиком двох маркерів запалення (С-реактивним білком і інтерлейкіном-6), за якими можна передбачити ризики серцевого нападу або інфаркту.

Як стати оптимістом: