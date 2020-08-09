Знижує ризик інсульту і розвитку онкології: лікарі назвали незвичайні властивості вина

Лікарі стверджують, що один келих білого або червоного вина періодично може мати позитивний вплив на здоров'я людини. Вино має бути натуральне і вживати його можна в помірній кількості.

Цей напій володіє корисними властивостями та сприятливо впливає на багато функцій організму. Яким небезпечним захворюванням вино може запобігти, повідомляє видання Golos.

Знижує ризик розвитку інсульту

Американські вчені провели дослідження і з'ясували, що ті, хто іноді дозволяють собі келих вина на 30% рідше отримують інсульти, ніж ті, хто зовсім не п'є вино. У червоному вині містяться речовини, які покращують кровообіг і запобігають утворенню бляшок у судинах.

Знижує ризик розвитку онкології

У вині міститься дуже потужний антиоксидант – ресвератрол, який знижує ризик розвитку онкологічних захворювань. Він нейтралізує вільні радикали, що завдають шкоди на клітинному рівні та прискорюють процес старіння.

Вино зміцнює імунітет

Келих вина здатний зняти легку застуду, а також поліпшити стан при деяких інфекційних захворюваннях. Цей напій підвищує імунітет і зміцнює організм. Але будьте акуратні та не поєднуйте вино з ліками.

Прискорює метаболізм

Вино здатне прискорювати метаболізм жирів, а також запобігати їх накопиченню в печінці. Цей напій, на думку вчених, рятує нервові клітини від руйнування, покращує короткострокову пам'ять і в помірних дозах допомагає запобігти хворобі Паркінсона та Альцгеймера.

Вино є хорошим антидепресантом

Цей напій чудово діє на нервову систему і здатний дати розслаблення після важкого робочого дня. Келих червоного або білого вина не просто стане доповненням до вечері, а ще й допоможе зняти напругу і поліпшити настрій.

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