Знімав під спідницею на телефон: в маршрутці Києва спіймали нахабного збоченця (відео)

У київській маршрутці впіймали збоченця, який знімав на телефон під спідницями у жінок. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. Зазначається, що інцидент стався в маршрутному таксі №401 на зупинці Індустріальний міст.

"В Києві в 401 маршрутці впіймали збоченця, знімав камерою телефону під спідницею у молодої дівчини, викликали поліцію. Зупинка Індустріальний міст", - написали в повідомленні.

Відео: Збоченця затримали небайдужі громадяни (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В коментарях українці відреагували на відео і висловили свої емоції та думки.

Хвора людина, бити його марно, таким потрібна хімічна кастрація. Це люди зі зламаною психікою, над якими в дитинстві знущалися, або які пережили насильство в дитинстві.

Так...поліція якщо приїде то вже добре, але толк навряд чи буде...а от профілактичних 3.14 здюлей це більш дієво буде...

Це дно.... Все більше і більше вилазить всякої нечисті. Мракобісся якесь на землі відбувається.

А шо та спідниця прикривала , якщо запросто можна зняти що під нею?!

От би так кишенькових злодіїв затримували, а не розумово відсталих! Слабо? Слабо звичайно, теж і ножичком можуть штрикнути...

Скріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Як ми раніше писали, у Києві водій маршрутки дозволив собі грубі висловлювання на адресу ветерана АТО на Донбасі і відмовився його везти. Інцидент стався в районі Академмістечка.

Також ми повідомляли про те, що в Запоріжжі маршрутник вигнав жінку з салону.