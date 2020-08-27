Сніжана Єгорова назвала Євромайдан "кривавим банкетом": добром це не закінчиться

Українська ведуча Сніжана Єгорова жорстко розкритикувала Революцію Гідності та назвала події в Києві взимку 2013-2014 років "корпоративчиком на всю країну" і "кривавим бенкетом".

Скандальне висловлювання про Євромайдан Єгорова зробила в прямому ефірі на своїй сторінці в Facebook.

Ведуча також прокоментувала гучний скандал через критику образу українських героїв і поскаржилася на те, що її фрази були вирвані з контексту і перекручені. Тому Єгорова зробила офіційну заяву з поясненням, що до українських військових, які загинули на війні на Донбасі, її слова не мали жодного відношення.

"А ось зараз я поговорю саме про тих, до кого вони мали безпосереднє відношення. Про культурний контекст, який формується в нашій країні в постмайданний час. І в даному випадку хочу розставити крапки над "і", - почала свою розповідь Єгорова.

Ведуча наголосила, що не виправдовується, а досить виразно артикулює свої думки. Далі Єгорова фактично повторила тези російської пропаганди про "куплені" протести, держпереворот і війну заради збагачення.

"Я ніколи не була прихильницею перевороту державного, який відбувався в нашій країні в Києві на Майдані в 2013 році. Як людина, яка більш як 26 років працює в інформаційному просторі, а дуже чітко розуміла, що всі ці події, які відбувалися, формувалися певними колами людей, все це було оплачено з їх кишень... Для того, щоб такий корпоративчик на всю країну влаштувати, повірте, його потрібно оплатити. Тобто поставити сцену, запросити артистів, годувати людей, грамотно все це висвітлювати, поставити стримові камери, щоб люди могли стежити онлайн за подіями", - розповіла Єгорова.

Вона зазначила, що з самого початку Майдану "була категорично проти".

"Тому що я розуміла, я відчувала, що добром це не закінчиться. І всі ці співи, танці, радісні приходи туди людей, стрибки на Майдані, що вони закінчаться кров'ю - однозначно. Тому що абсолютно чітко бачила тих людей, які запускали ці процеси. Мета їх найголовніша була - збагатитися, отримати доступ до фінансових потоків, залякати людей і країну... Вони не дарма вкладали в цей кривавий бенкет свої гроші, тому що потім вони отримали набагато більший прибуток", - заявила Єгорова.

Відео: Сніжана Єгорова назвала Євромайдан "кривавим бенкетом"

У мережі бурхливо відреагували на подібні висловлювання, і під постом незабаром з'явилася маса обурених коментарів.

Фото: скрін коментарів facebook.com/snezhana.egorova.9

Раніше повідомлялося, що Сніжана Єгорова поскаржилася на загрози і спробувала виправдатися за свої слова з критикою образу українських героїв.

Також ми писали про те, що Антін Мухарський відреагував на скандальні висловлювання Сніжани Єгорови про українських захисників.