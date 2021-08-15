Сніжана Бабкіна обурилася українськими авіалініями: "такого літака не бачила ніколи"

Сніжана Бабкіна разом зі своїм відомим чоловіком Сергієм Бабкіним літали до Львова на фестиваль "Українська пісня". При цьому жінку сильно обурив стан літака. За її словами, він був схожий на старий автобус.

"Коли я зайшла в літак, я, вибачте, була шокована! Я такого літака не бачила ніколи! Це схоже на супердревній автобус, але йому ж в повітря підійматися! З нами! Спочатку я насилу домовилася з собою, щоб не вийти. Чесно кажу, мені легше було вийти, купити квитки додому в Харків, і гори воно все синім полум'ям", - заявила вона.

Сніжана Бабкіна в літаку (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Все ж вона не вийшла з літака, а пристебнули ремінь і долетіла до Львова. Щоправда, поїздка їй не сподобалася, оскільки літак дуже трясло.

"Коли літак завівся, в мені всередині все теж завелося. Вібрація така! Мізки трясуться, здається зараз випадуть. І так весь політ", - поділилася враженнями Сніжана.

Вона також розповіла, що під час польоту роззулась і закинула ноги на чоловіка. По прильоту їй довелося забирати своє взуття в іншому кінці літака. Це сталося через сильну вібрацію.

Крім того, Бабкіна зізналася, що раніше страждала від панічних атак, але ось уже 6 років їх не було, а в літаку під час польоту вони повернулися. Їй не вистачало повітря і кидало в жар.