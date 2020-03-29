Сніг з дощами і скачки до +22: синоптики шокували прогнозом на квітень

Погода в Україні принесе значні температурні перепади з опадами у вигляді снігу та дощів вже в найближчі дні, а "сюрпризи" варто очікувати ще й протягом квітня.

Кінець березня, за прогнозом синоптиків, принесе суттєве похолодання, і арктичне повітря зумовить по 2 квітня заморозки та нічні "мінуса" у багатьох регіонах країни.

Найхолодніше буде у західних, північних, більшості центральних областей, де вночі очікується зниження температури до -6 градусів.

У Києві сніг з дощем прогнозують на 31 березня, кажуть синоптики Meteoprog, а з 1 по 5 квітня повітря буде поступово прогріватися з +6 до +16 вдень, а потім вже 7-го температура знизиться до +7, після чого за три дні буде стрибок до +20 градусів.

У Харкові опади не передбачаються два тижні. Температура повітря в денний час також буде рости з +6 градусів 1 квітня до +20 градусів 12 квітня, а "яма" в цієї температурної кривої намічається з 6-го по 9-е числа.

У Львові температура повітря стрімко впаде вже 30 березня - з +14 до +2 градусів вдень, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Після цього термометри показуватимуть підвищення температури до 10 квітня до +21 градуса, після чого відбудеться невелике зниження - до +14 градусів 12 квітня.

У Луцьку - аналогічно. З +15 градусів 29 березня буде стрибок вниз до +3 градусів 30-го числа з мокрим снігом та дощем. Далі температура буде поступово тягнутися вгору, і найвищий показник у +21 намічається на 10 квітня.

В Одесі з 30 березня по 1 квітня буде різкий спад температури з +17 до +8 градусів вдень, після чого до 7-го числа трохи потеплішає, а потім знову очікується похолодання до +7 градусів 8 квітня. Потім поступово повітря знову буде прогріватися, але незначно.

У Дніпрі до початку квітня також похолодає, а потім стовпчики термометрів два тижні будуть поступово підніматися до +20 в денний час.

Аналогічна синоптична ситуація очікується і в Запоріжжі, де також намічається легкий стрибок температури вниз з 7-го по 8-е квітня, але після цього повітря до 12 числа прогріється до +20 градусів.

У Миколаєві - майже те ж саме, тільки от пік "спеки" 12 квітня вдень складе аж +22 градуси.

У Чернігові в найближчі пару днів намічається спад температури з +15 до +5 градусів, після чого температурна крива буде поступово рухатись вгору до +20 градусів 10 квітня.

У Полтаві протягом двох тижнів стовпчик термометра буде змінюватись вдень між +13 та +20 градусами, а несуттєві температурні перепади вниз (всього до +8 градусів) очікуються з 6 по 9 квітня.

Схожа ситуація буде також у Вінниці, але мешканцям варто приготуватися до крутого перепаду 10-11 квітня з +20 до +9 градусів (11-го числа прогнозується також сильний дощ), після чого стовпчик термометра знову почне підніматися.

За прогнозами народного синоптика Володимира Деркача, потепління триватиме до Великодня (19 квітня), але буде вітряно. Про це передають "Факти".

"Опади протягом цього періоду будуть незначними. А ось третя декада квітня принесе більше опадів. Значного підвищення температури доведеться почекати", - каже він.

Нагадаємо, що в Українському гідрометцентрі раніше розповіли, яка погода буде влітку - за попередніми прогнозами, ця пора року в Україні буде сухою і спекотною, що може привести до проблем з урожаєм.