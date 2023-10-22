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Снайперша Эмеральд шокировала новым заявлением о муже: "Изнасиловал в лесу"

Евгения Эмералд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Иванна Пашкевич

Защитница Украины Евгения Эмеральд заявила, что с ней вышла на связь женщина, которую, по ее словам, изнасиловал бывший муж снайперши Стипанюк.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Евгении для ТСН.

Стипанюк домогался женщин

Эмеральд рассказала, что кроме экс-жены Стипанюка, ранее признавшейся, что также в браке с ним страдала от его абьюза, появились новые жертвы.

Так, за год до знакомства с Евгенией мужчина был в отношениях, в которых также позволял себе совершать домашнее насилие.

Евгений Стипанюк (фото: instagram.com/evgeniystipanyuk)

“После того, как я обнародовала его угрозы, мне стало писать еще больше женщин. Как оказалось, их гораздо больше, чем я ожидала. Этот человек был в отношениях даже тогда, когда делал мне предложение. Причем параллельно с двумя женщинами. И эти женщины узнали обо мне и вообще, что я существую, когда уже получилось признание. Хорошее видео, облетевшее всю страну. Все молчали”, - говорит Евгения.

Также защитница с позывным Жанна д'Арк предоставила журналистам скриншот диалога с девушкой, признавшейся, что Стипанюк ее изнасиловал, а также угрожал убить ее и ее семью.

Евгений Стипанюк (фото: instagram.com/evgeniystipanyuk)

"Ваш муж изменил вам со мной. Не могу написать со своего настоящего аккаунта, потому что я его боюсь…", - поделилась девушка.

По ее словам, это произошло примерно полгода назад. Знакомая девушки попросила забрать кота, который находился дома у ее парня. Там была большая компания, а также муж Эмеральд.

"Парень подруги пригласил на кофе, потому что был дождь и я промокла. Мы выпили и я спросила у вашего мужа (потому что я была подписана на него и вас), как вы. Он сказал, что вы ша*ва. Ну а дальше у нас начался конфликт, потому что он меня так же назвал. Позже, когда я шла, он предложил подвезти меня. Я не хотела, но 23:45 где-то было, я и согласилась.В машине он начал приставать и съехал с дороги, и в лесу меня изнасиловал. Я залетела, но сделала аборт", - раскрыла шокирующие подробности девушка.

Евгений Стипанюк (фото: instagram.com/evgeniystipanyuk)

Евгения Эмеральд сказала, что не уверена, сможет ли она заявить об этом публично, но она была бы счастлива, если бы кто-нибудь из женщин решился это сделать.

Недавно мы рассказывали, что Евгении Эмеральд угрожают "слить" интимные видео с ее участием.

Также снайперша честно ответила, за какие средства сейчас живет.

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Євгенія Емеральд