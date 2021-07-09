Снайпер окупантів вбив 24-річного воїна ЗСУ: вдома героя чекала дружина з 2-місячною дитиною (фото)

На Донбасі в зоні проведення ООС загинув від кулі ворожого снайпера військовий ЗСУ 24-річний сержант Євген Курасов, навідник-оператор 15-го окремого мотопіхотного батальйону "Суми". Життя бійця обірвалося ввечері 8 липня на позиції біля села Піски в Донецькій області

Про це 9 липня передали у 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського на сторінці в Facebook .

"Курасов Євгеній служив у військовій частині з жовтня 2019 року. При нагоді приходив до школи, зустрічався з учнями та вчителями, розповідав про бойові будні, будував плани на майбутнє.... 8 липня Євгеній відійшов до війська небесного. Він залишиться в нашій пам'яті навічно", - йдеться в повідомленні Басівської середньої школи І-ІІІ ступенів Юнаківської сільської ради Сумського району.

У школі, де навчався Курасов, випускника згадують веселим і життєрадісним, любителем спорту.

"Світла пам'ять та спокій. Герої в наших серцях", - висловлюють співчуття рідним і близьким захисника України побратими.

Євген Олександрович був родом з села Локня під Сумами.

Нагадаємо, раніше на Донбасі на фронті 5 липня в результаті обстрілу бойовиків загинув майор Богдан Бродовський з 93-ї ОМБр "Холодний Яр", теж родом з Вінницької області. У загиблого залишилася дружина і четверо дітей.

Також ми писали про те, що 5 липня на фронті на Донбасі помер український військовий через проблеми з серцем.