"Снаряды летают, а мы дело делаем": под Нежином украинец передал ВСУ технику врага, которой хватит на подразделение

Как все началось

В марте 2022 года Павел Струк оказался в Нежине, с этого момента он отслеживал вражескую технику, чтобы потом передать ее нашим защитникам. В этом деле украинцу помогал его сват.

2 марта из Бахмача на Круты по полевым дорогам, в обход села, шли россияне.



По словам Павла, колонна была огромной, где-то 800 танков и другой техники.



"Как раз наши сорвали мост возле Валентина. Думаю, пойду, не вся их техника успела проскочить, что-то должно остаться… У меня есть бинокль. Смотрю, каца*ов не видно. И какая-то техника стоит… Оказалось, действительно танк, Т-72, ​​правда, снаружи немного обгоревший. Где-то нарвался, обстреляли. Танкистов нет. Зато весь боекомплект на месте и исправные аккумуляторы", - вспоминает Павел свой первый "улов".

Павел Струк со сватом под обстрелами передавали ВСУ технику россиян

Потом он сразу позвонил свату, сказав, что тут "есть дело".

"Здесь техника есть! Давай, приезжай!. А сам, чтобы кто-то не украл находку, охранял ее. В километре от того места, в Дорогинцы, рашисты "летали", как сумасшедшие. Я за бинокль, и в лесополосу. Захожу, чуть на задницу не сел от неожиданности. Стоит такая техника, что я никогда не видел, даже по телевизору, — броневик, величиной с грузовик "КрАЗ", - вспоминает Павел.

Что передал ВСУ украинец

Павел Струк успел передать ВСУ российские БМП, танк, броневик "Тайфун", бензовоз, санитарную машину, БАТ для рытья окопов и три "КамАЗа" снарядов!

До сих пор, ни Павел, ни его сват, не были отмечены никакими наградами за свое геройство.

Павел говорит, что не рассчитывает ни на какие награды, однако хотел бы, чтобы отметили его свата, который под обстрелами забирал российскую технику.

"Честно, я ни о каких наградах и не думал, когда искал эту технику. И никогда бы и не рассказал об этом. Вызвался потому, что за свата обидно. Мы столько с ним намотались, чтобы все доставить нашим. Снаряды летают, а мы делаем свое дело", – резюмировал герой.