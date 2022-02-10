Змило великою хвилею: в Атлантичному океані зник 22-річний український артист

Коли артисти балету приїхали в португальське місто Порту, то першою ж справою вирушили на берег Атлантичного океану. При цьому двоє хлопців вирішили скупатися.

Першим, хто поліз у воду був технік Дмитро, він здійснив заплив і благополучно повернувся на берег.

Після нього скупатися вирішив артист балету Ілля Романський. Як тільки він увійшов у воду, його миттєво змила велика хвиля.

Ілля Романський (фото: facebook.com/annadumansk)

Дмитро відразу ж кинувся на допомогу Іллі, який тоді вже нерухомо плив на спині. Їх обох почало зносити течією. Дмитро всіма силами намагався витягнути товариша на берег і кричав про допомогу.

Берег був кам'янистим і вибратися на нього не вийшло, оскільки була ймовірність розбитися об каміння.

Раптово хлопців накрила велика хвиля, яка відірвала їх один від одного.

Ілля Романський зник в Атлантичному океані (фото: facebook.com/royalrussianballet)

На місце інциденту на надувних човнах підпливли рятувальники. Професійний плавець виліз на скелі і намагався дістати хлопців. Спочатку допомогли Дмитру, а потім почали шукати Іллю.

Також на берег прибули карети швидкої допомоги, пожежники та поліцейські.

Дмитра відразу ж госпіталізували. А ось Іллю шукали до пізньої ночі, але так і не знайшли. У повітря також підняли квадрокоптери нічного бачення.

Ілля Романський (фото: facebook.com/annadumansk)

Оскільки шторм посилювався всім човнам, крім одного, довелося піти. Артисти трупи дочекалися відливу о першій годині ночі і стали шукати Іллю. Вони ходили по кам'янистому березі з ліхтариками, але все було безрезультатно.

Наступного дня близько 8 години ранку рятувальники відновили пошуки українця. Були задіяні, катери, човни і навіть вертоліт. Крім того, працювали водолази.

Ілля Романський зник в Атлантичному океані (фото: facebook.com/royalrussianballet)

"Поки Іллю знайти не вдалося, але пошуки тривають. Попереджені всі госпіталі і клініки в найближчі 20 кілометрів берегової лінії і в довколишніх населених пунктах. Рибальські човни, що працюють в акваторії, також повідомлені, на телеканалах, газетах і веб-сайтах розміщено оголошення про зниклого безвісти артиста", - зазначили в трупі.

Наступний спектакль від Royal Russian Ballet пройде в ім'я Іллі Романського, а виручені кошти підуть на допомогу його родині. При цьому хлопці не залишають надії його знайти.