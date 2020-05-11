Пом'якшення карантину в Україні: лікар розповів, як не підхопити COVID-19 в перукарнях

Карантин в Україні (Колаж РБК-Україна)

Лікар розповів, як не заразитися коронавірусом в салонах краси

В Україні з 12 травня послаблять карантин, який був введений через пандемію коронавірусу. Почнуть свою роботу салони краси, магазини та інші підприємства.

Найважливіше в умовах пандемії, як зазначають лікарі, - це дотримання елементарних правил гігієни, соціальне дистанціювання, масковий режим та дезінфекція поверхонь. Всі установи, які відкриються з 12 травня, повинні обов'язково дотримуватися санітарних норм.

Як розповів колишній санітарний лікар України Сергій Бережнов у коментарі для видання OBOZREVATEL, салони краси та перукарні бажано відвідувати не в масках, а в респіраторах.

"Набагато більша ймовірність заразитися – якщо піти в перукарню. Там майстер досить довго контактує з людиною, схиляється над нею, його голова поруч з головою клієнта і так далі. Ті повсякденні маски, які ми носимо, практично не захищають нас від вірусу. Вони призначені для захисту оточення від того, що людина видихає. Велика частина цих крапель залишиться на масці всередині, хоча, кажуть, вірус може літати в повітрі довго – від 30 хвилин до години", - розповів лікар.

Він додав, що всі приміщення, де будуть перебувати люди, потрібно провітрювати не рідше, ніж один раз в годину і це повинно бути наскрізне провітрювання. Всі поверхні потрібно дезінфікувати.

А ось кварцування, за словами Бережнова, проводити вдень не можна, оскільки в приміщеннях будуть перебувати люди. Спеціальні лампи можна залишати на ніч, щоб до ранку приміщення було дезінфіковано.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що доктор Комаровський назвав новий симптом коронавірусу.